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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/pogibshiy-1849789923.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель - РИА Новости, 04.02.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центральных районов Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:55
2023-02-04T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центральных районов Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. "При обстреле центральных районов Донецка украинские боевики убили мужчину", - сообщает штаб в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849756337.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
21:55 04.02.2023
 
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

Штаб теробороны ДНР сообщил о погибшем при обстреле Донецка со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками центральных районов Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"При обстреле центральных районов Донецка украинские боевики убили мужчину", - сообщает штаб в своем телеграм-канале.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2023
 
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