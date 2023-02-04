https://ria.ru/20230204/pogibshiy-1849778959.html

В Донецке под завалами поврежденного при обстреле дома обнаружили погибшего

В Донецке под завалами поврежденного при обстреле дома обнаружили погибшего - РИА Новости, 04.02.2023

В Донецке под завалами поврежденного при обстреле дома обнаружили погибшего

Тело мирного жителя было обнаружено под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:07

2023-02-04T20:07

2023-02-04T20:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849747203_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_5c03c908edb8dcd2dd2c237cf9091c83.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Тело мирного жителя было обнаружено под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, под завалами дома по улице Артёма обнаружен погибший, предположительно мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее мэр Донецка сообщал, что под завалами могли находиться до пяти человек. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров десять ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что по улице Артема были зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230204/dvurechnyy-1849741144.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины