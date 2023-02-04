В Донецке под завалами поврежденного при обстреле дома обнаружили погибшего
Мэр Донецка Кулемзин: под завалами поврежденного при обстреле дома нашли тело мужчины
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР в жилом доме, получившем повреждения при обстреле ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР в жилом доме, получившем повреждения при обстреле ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Тело мирного жителя было обнаружено под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, под завалами дома по улице Артёма обнаружен погибший, предположительно мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее мэр Донецка сообщал, что под завалами могли находиться до пяти человек.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров десять ракет из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что по улице Артема были зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.