23:16 04.02.2023 (обновлено: 23:33 04.02.2023)
Турецкие силовики задержали подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле
DHA: в Стамбуле задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов против консульств
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Силовики в ходе проведенной операции в Стамбуле задержали 15 человек, подозреваемых в получении инструкций для подготовки терактов против консульств Швеции и Нидерландов в городе и религиозных объектов, сообщило агентство DHA.
"В ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов террористической группировки "Исламское государство"* задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров входящего в состав ИГ* "Вилайета Хорасан" инструкции (по подготовке терактов - ред.) против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле", - сообщило агентство.
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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию о закрытии консульств рядом западных стран в Стамбуле, заявил, что эти страны тяжело называть союзниками и друзьями.
Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.
*Террористическая организация, запрещенная в России.