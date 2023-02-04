https://ria.ru/20230204/podozrevaemye-1849795199.html

Турецкие силовики задержали подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле

Турецкие силовики задержали подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле - РИА Новости, 04.02.2023

Турецкие силовики задержали подозреваемых в подготовке терактов в Стамбуле

Силовики в ходе проведенной операции в Стамбуле задержали 15 человек, подозреваемых в получении инструкций для подготовки терактов против консульств Швеции и... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:16

2023-02-04T23:16

2023-02-04T23:33

в мире

нидерланды

швеция

турция

стамбул

мевлют чавушоглу

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СТАМБУЛ, 4 фев - РИА Новости. Силовики в ходе проведенной операции в Стамбуле задержали 15 человек, подозреваемых в получении инструкций для подготовки терактов против консульств Швеции и Нидерландов в городе и религиозных объектов, сообщило агентство DHA."В ходе операции Национальной разведывательной организации и полиции против членов террористической группировки "Исламское государство"* задержаны 15 человек, подозреваемых в том, что они получали инструкции от лидеров входящего в состав ИГ* "Вилайета Хорасан" инструкции (по подготовке терактов - ред.) против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов христиан и иудеев в Стамбуле", - сообщило агентство.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию о закрытии консульств рядом западных стран в Стамбуле, заявил, что эти страны тяжело называть союзниками и друзьями.Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в четверг назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов.Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями, как утверждается, могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230203/zapad-1849624371.html

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849415484.html

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в мире, нидерланды, швеция, турция, стамбул, мевлют чавушоглу