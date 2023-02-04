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Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/plennye-1849738692.html
Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена
Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023
Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала возвращение российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:30
2023-02-04T14:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ "С радостью, волнением и огромной благодарностью Минобороны России и нашим спецслужбам сопереживаем возвращение из украинского плена наших парней, выполнявших задачи СВО. Низкий поклон их матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали", - написала Москалькова в своем телеграмм-канале, пожелав военнослужащим скорейшего восстановления здоровья.
https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
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россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
14:30 04.02.2023
 
Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена

Москалькова прокомментировала возвращение 63 российских военных из украинского плена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала возвращение российских военнослужащих из украинского плена.
Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ
"С радостью, волнением и огромной благодарностью Минобороны России и нашим спецслужбам сопереживаем возвращение из украинского плена наших парней, выполнявших задачи СВО. Низкий поклон их матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали", - написала Москалькова в своем телеграмм-канале, пожелав военнослужащим скорейшего восстановления здоровья.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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