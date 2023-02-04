https://ria.ru/20230204/plennye-1849738692.html

Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена

Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена - РИА Новости, 04.02.2023

Москалькова прокомментировала возвращение российских военных из плена

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала возвращение российских военнослужащих из украинского плена. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:30

2023-02-04T14:30

2023-02-04T14:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

в мире

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Ранее ведомство сообщало, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооруженных сил России. Отмечалось, что в настоящее время все они находятся на территории РФ "С радостью, волнением и огромной благодарностью Минобороны России и нашим спецслужбам сопереживаем возвращение из украинского плена наших парней, выполнявших задачи СВО. Низкий поклон их матерям, отцам, женам, всем родным и близким. Они не теряли крепости духа, верили и надеялись, ждали и поддерживали", - написала Москалькова в своем телеграмм-канале, пожелав военнослужащим скорейшего восстановления здоровья.

https://ria.ru/20230204/plennyy-1849710003.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, татьяна москалькова, в мире