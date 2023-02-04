https://ria.ru/20230204/pererabotka-1849623857.html

Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники

Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники - РИА Новости, 04.02.2023

Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники

Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" по итогам 2022 года на 15% увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования, сообщил руководитель... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:12

2023-02-04T11:12

2023-02-04T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

жкх

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" по итогам 2022 года на 15% увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В Москве сбором и утилизацией оборудования занимается несколько предприятий, в том числе "Вторалюминпродукт", который по итогам прошлого года нарастил объем переработки на 15%. Больше всего на переработку было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. Он напомнил, что бытовая техника и электрооборудование требуют особого подхода к утилизации, так как в некоторых компонентах содержатся вредные для природы вещества. В свою очередь, на предприятии пояснили, что рост объемов переработки во многом стал результатом развития сети пунктов и сервисов по сбору отходов от физических лиц, в том числе и в рамках реализации проекта "Вывоз ненужных вещей". Помогли и решения, принятые на федеральном уровне: действующий с 2021 года запрет захоронения на свалках компьютерного, электронного и оптического оборудования, а также приказ Минприроды (от марта 2022 года) об обязательной передаче юрлицами старой бытовой техники только компаниям с лицензией на обращение с опасными отходами. "Вторалюминпродукт" следует принципам экономики замкнутого цикла, разрабатывая и внедряя инновационные решения в области промышленной утилизации и переработки. Компания извлекает до 98% пластика, черных и цветных металлов и производит готовое сырье, которое используют при создании новых товаров промышленного и бытового назначения.

https://ria.ru/20220609/ekonomiya-1794298140.html

https://ria.ru/20221013/utilizatsiya-1823519026.html

москва

россия

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Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия, жкх, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)