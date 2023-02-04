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Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники - РИА Новости, 04.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230204/pererabotka-1849623857.html
Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники
Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники - РИА Новости, 04.02.2023
Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники
Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" по итогам 2022 года на 15% увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования, сообщил руководитель... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:12
2023-02-04T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
россия
жкх
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" по итогам 2022 года на 15% увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."В Москве сбором и утилизацией оборудования занимается несколько предприятий, в том числе "Вторалюминпродукт", который по итогам прошлого года нарастил объем переработки на 15%. Больше всего на переработку было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП. Он напомнил, что бытовая техника и электрооборудование требуют особого подхода к утилизации, так как в некоторых компонентах содержатся вредные для природы вещества. В свою очередь, на предприятии пояснили, что рост объемов переработки во многом стал результатом развития сети пунктов и сервисов по сбору отходов от физических лиц, в том числе и в рамках реализации проекта "Вывоз ненужных вещей". Помогли и решения, принятые на федеральном уровне: действующий с 2021 года запрет захоронения на свалках компьютерного, электронного и оптического оборудования, а также приказ Минприроды (от марта 2022 года) об обязательной передаче юрлицами старой бытовой техники только компаниям с лицензией на обращение с опасными отходами. "Вторалюминпродукт" следует принципам экономики замкнутого цикла, разрабатывая и внедряя инновационные решения в области промышленной утилизации и переработки. Компания извлекает до 98% пластика, черных и цветных металлов и производит готовое сырье, которое используют при создании новых товаров промышленного и бытового назначения.
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владислав овчинский, москва, россия, жкх, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Россия, ЖКХ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
11:12 04.02.2023
 

Овчинский: московское предприятие на 15% увеличило переработку техники

© Фото : пресс-служба ДИПППредприятие "Вторалюминпродукт"
Предприятие Вторалюминпродукт - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Предприятие "Вторалюминпродукт"
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Столичное предприятие "Вторалюминпродукт" по итогам 2022 года на 15% увеличило объемы переработки отслужившего электронного оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Москве сбором и утилизацией оборудования занимается несколько предприятий, в том числе "Вторалюминпродукт", который по итогам прошлого года нарастил объем переработки на 15%. Больше всего на переработку было сдано неликвидной бытовой техники и оргтехники", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИПП

Пункт приема бытовой техники на переработку

Предприятие Вторалюминпродукт
1 из 4

Пункт приема бытовой техники на переработку

© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПППредприятие "Вторалюминпродукт"
Предприятие Вторалюминпродукт
2 из 4
Предприятие "Вторалюминпродукт"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПППредприятие "Вторалюминпродукт"
Предприятие Вторалюминпродукт
3 из 4
Предприятие "Вторалюминпродукт"
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП

Переработанная бытовая техника на педприятии "Вторалюминпродукт"

Предприятие Вторалюминпродукт
4 из 4

Переработанная бытовая техника на педприятии "Вторалюминпродукт"

© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4

Пункт приема бытовой техники на переработку

© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
Предприятие "Вторалюминпродукт"
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
Предприятие "Вторалюминпродукт"
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4

Переработанная бытовая техника на педприятии "Вторалюминпродукт"

© Фото : пресс-служба ДИПП
Он напомнил, что бытовая техника и электрооборудование требуют особого подхода к утилизации, так как в некоторых компонентах содержатся вредные для природы вещества.
"Именно поэтому важно сдавать вышедшую из строя технику в специальные пункты или организации для дальнейшей экологической переработки", - подчеркнул глава департамента.
В свою очередь, на предприятии пояснили, что рост объемов переработки во многом стал результатом развития сети пунктов и сервисов по сбору отходов от физических лиц, в том числе и в рамках реализации проекта "Вывоз ненужных вещей". Помогли и решения, принятые на федеральном уровне: действующий с 2021 года запрет захоронения на свалках компьютерного, электронного и оптического оборудования, а также приказ Минприроды (от марта 2022 года) об обязательной передаче юрлицами старой бытовой техники только компаниям с лицензией на обращение с опасными отходами.
Перерабатывающее предприятие Вторалюминпродукт - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня 2022, 15:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московское предприятие сэкономило производителям быттехники 25 млн рублей
"Мы видим повышение ответственности компаний: к нам чаще обращаются производители электроники, государственные и частные компании, которым необходимо оказать услуги по переработке. Тем самым компании не только выполняют требования нормативных актов РФ по утилизации, но и проявляют экологическую ответственность – отслужившая техника поступает на переработку к добросовестным утилизаторам, которые производят из нее вторичное сырье и не допускают попадание опасных компонентов в окружающую среду", – сказал генеральный директор "Вторалюминпродукт" Илья Качапин.
"Вторалюминпродукт" следует принципам экономики замкнутого цикла, разрабатывая и внедряя инновационные решения в области промышленной утилизации и переработки. Компания извлекает до 98% пластика, черных и цветных металлов и производит готовое сырье, которое используют при создании новых товаров промышленного и бытового назначения.
Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября 2022, 07:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Столичная компания утилизировала более 3,3 тысячи автомашин
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваРоссияЖКХМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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