https://ria.ru/20230204/osmotr-1849702745.html

Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР

Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023

Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрел Республиканский центр... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:38

2023-02-04T09:38

2023-02-04T09:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

сергей кириенко

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрел Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги. "Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Сообщается, что в центре, осмотренном чиновниками, проводятся курсы подготовки операторов БПЛА, идут специальные курсы пулеметчиков и специалистов по тактической медицине. За время существования центра подготовку в нем прошли уже несколько тысяч бойцов. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).

https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842632092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко