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Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/osmotr-1849702745.html
Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР
Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023
Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрел Республиканский центр... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:38
2023-02-04T09:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
сергей кириенко
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрел Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги. "Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Сообщается, что в центре, осмотренном чиновниками, проводятся курсы подготовки операторов БПЛА, идут специальные курсы пулеметчиков и специалистов по тактической медицине. За время существования центра подготовку в нем прошли уже несколько тысяч бойцов. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
https://ria.ru/20221231/bespilotniki-1842632092.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Сергей Кириенко
09:38 04.02.2023
 
Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР

Пушилин и Кириенко посмотрели, как учат бойцов в центре беспилотных систем в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрел Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги.
"Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в центре, осмотренном чиновниками, проводятся курсы подготовки операторов БПЛА, идут специальные курсы пулеметчиков и специалистов по тактической медицине. За время существования центра подготовку в нем прошли уже несколько тысяч бойцов.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСергей Кириенко
 
 
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