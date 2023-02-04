Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР
Пушилин и Кириенко посмотрели, как учат бойцов в центре беспилотных систем в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко осмотрел Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги.
"Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в центре, осмотренном чиновниками, проводятся курсы подготовки операторов БПЛА, идут специальные курсы пулеметчиков и специалистов по тактической медицине. За время существования центра подготовку в нем прошли уже несколько тысяч бойцов.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
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