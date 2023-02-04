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Оружие на Украину поставляется "для самообороны", заявили в МИД Франции - РИА Новости, 04.02.2023
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Оружие на Украину поставляется "для самообороны", заявили в МИД Франции
Оружие на Украину поставляется "для самообороны", заявили в МИД Франции - РИА Новости, 04.02.2023
Оружие на Украину поставляется "для самообороны", заявили в МИД Франции
НАТО не воюет с Россией, а поставки оружия государству, "которое ведет самооборону", предусмотрены статьей 51 Устава ООН, заявила пресс-секретарь МИД Франции... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:24
2023-02-04T14:24
россия
украина
франция
эммануэль макрон
владимир путин
сергей лавров
оон
нато
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. НАТО не воюет с Россией, а поставки оружия государству, "которое ведет самооборону", предусмотрены статьей 51 Устава ООН, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. "Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, - это предусмотрено статьей 51 Устава ООН - не являются совместным участием в военных действиях", - сказала Лежандр в интервью телеканалу RTVI в субботу. Какой бы ни была рассматриваемая техника, подчеркнула она, речи о совместном участии в военных действиях не идет. Комментируя возможность вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что "сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня". Пресс-секретарь МИД Франции также рассказала о контактах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона: по ее словам, Париж хочет сохранить "открытым канал коммуникации" с Москвой. "Мы прекрасно знаем, что эти звонки (Макрона Путину – ред.) не позволили получить ответы, которые мы бы хотели получить. Но, тем не менее, важен сам факт того, что мы сохраняем открытым этот канал коммуникации, и также важен факт, что мы стараемся продвигать определенные вопросы, поднятые украинцами", - отметила Лежандр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230202/frantsiya-1849395205.html
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россия, украина, франция, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров, оон, нато, в мире
Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, НАТО, В мире
14:24 04.02.2023
 
Оружие на Украину поставляется "для самообороны", заявили в МИД Франции

МИД Франции: НАТО не воюет с Россией, оружие поставляется "для самообороны" по Уставу ООН

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. НАТО не воюет с Россией, а поставки оружия государству, "которое ведет самооборону", предусмотрены статьей 51 Устава ООН, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
"Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией. Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, - это предусмотрено статьей 51 Устава ООН - не являются совместным участием в военных действиях", - сказала Лежандр в интервью телеканалу RTVI в субботу.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
2 февраля, 23:03
МИД Франции заявил, что ни Париж, ни партнеры по НАТО не воюют с Россией
Какой бы ни была рассматриваемая техника, подчеркнула она, речи о совместном участии в военных действиях не идет.
Комментируя возможность вступления Украины в НАТО, Лежандр заявила, что "сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня".
Пресс-секретарь МИД Франции также рассказала о контактах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона: по ее словам, Париж хочет сохранить "открытым канал коммуникации" с Москвой.
"Мы прекрасно знаем, что эти звонки (Макрона Путину – ред.) не позволили получить ответы, которые мы бы хотели получить. Но, тем не менее, важен сам факт того, что мы сохраняем открытым этот канал коммуникации, и также важен факт, что мы стараемся продвигать определенные вопросы, поднятые украинцами", - отметила Лежандр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:29Специальная военная операция на Украине
Лавров уверен, что против России воюет вся НАТО
 
РоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинСергей ЛавровООННАТОВ мире
 
 
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