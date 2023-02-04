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В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие
В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие - РИА Новости, 04.02.2023
В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие
Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:04
2023-02-04T12:04
2023-02-04T12:25
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их против России в ближайшее время вряд ли оправдаются, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times."Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины", — говорится в материале.Так обстоит дело с большинством западных танков, боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали после многомесячных уговоров президента Украины Владимира Зеленского, отметил журналист,Большинство современного оружия потребует тщательной подготовки, поскольку украинские войска никогда не использовали его, и этот процесс займет несколько месяцев или даже год, утверждает Джейкс.Помимо обучения, обозреватель указала на другую проблему для Украины: доставка нового оружия и военной техники займет много времени, прежде чем они смогут попасть на поле боя.И хотя обещанная военная техника, такая как американские боевые машины Bradley, скоро прибудет в Украину, многие на Западе сетуют на упущенную возможность не позволить России попытаться перехватить инициативу в конфликте с помощью западного вооружения.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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украина, владимир зеленский, сша, нато, в мире, россия
Украина, Владимир Зеленский, США, НАТО, В мире, Россия
12:04 04.02.2023 (обновлено: 12:25 04.02.2023)
В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие
NYT: западное оружие не поможет Украине из-за долгих сроков поставок и тренировок
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их против России в ближайшее время вряд ли оправдаются, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times
.
"Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины", — говорится в материале.
Так обстоит дело с большинством западных танков, боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали после многомесячных уговоров президента Украины Владимира Зеленского, отметил журналист,
Большинство современного оружия потребует тщательной подготовки, поскольку украинские войска никогда не использовали его, и этот процесс займет несколько месяцев или даже год, утверждает Джейкс.
Помимо обучения, обозреватель указала на другую проблему для Украины: доставка нового оружия и военной техники займет много времени, прежде чем они смогут попасть на поле боя.
"А некоторые виды вооружений, такие как ракетные управляемые бомбы, которые Соединенные Штаты предлагают в рамках пакета военной помощи на сумму 2,17 миллиарда долларов, должны быть модифицированы из уже существующих запасов или даже собраны с нуля", — продолжила Джейкс.
И хотя обещанная военная техника, такая как американские боевые машины Bradley, скоро прибудет в Украину, многие на Западе сетуют на упущенную возможность не позволить России попытаться перехватить инициативу в конфликте с помощью западного вооружения.
"Столько времени было потрачено впустую", — цитирует обозреватель бывшего чиновника НАТО и немецкого генерала в отставке Генриха Браусса.
На фоне российской спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО поддерживают Киев
, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.