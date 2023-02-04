https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849719431.html

В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие

В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие - РИА Новости, 04.02.2023

В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие

Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:04

2023-02-04T12:04

2023-02-04T12:25

украина

владимир зеленский

сша

нато

в мире

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их против России в ближайшее время вряд ли оправдаются, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times."Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины", — говорится в материале.Так обстоит дело с большинством западных танков, боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали после многомесячных уговоров президента Украины Владимира Зеленского, отметил журналист,Большинство современного оружия потребует тщательной подготовки, поскольку украинские войска никогда не использовали его, и этот процесс займет несколько месяцев или даже год, утверждает Джейкс.Помимо обучения, обозреватель указала на другую проблему для Украины: доставка нового оружия и военной техники займет много времени, прежде чем они смогут попасть на поле боя.И хотя обещанная военная техника, такая как американские боевые машины Bradley, скоро прибудет в Украину, многие на Западе сетуют на упущенную возможность не позволить России попытаться перехватить инициативу в конфликте с помощью западного вооружения.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849702123.html

https://ria.ru/20230204/krym-1849706838.html

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украина, владимир зеленский, сша, нато, в мире, россия