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В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие - РИА Новости, 04.02.2023
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В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие
В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие - РИА Новости, 04.02.2023
В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие
Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:04
2023-02-04T12:25
украина
владимир зеленский
сша
нато
в мире
россия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их против России в ближайшее время вряд ли оправдаются, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times."Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины", — говорится в материале.Так обстоит дело с большинством западных танков, боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали после многомесячных уговоров президента Украины Владимира Зеленского, отметил журналист,Большинство современного оружия потребует тщательной подготовки, поскольку украинские войска никогда не использовали его, и этот процесс займет несколько месяцев или даже год, утверждает Джейкс.Помимо обучения, обозреватель указала на другую проблему для Украины: доставка нового оружия и военной техники займет много времени, прежде чем они смогут попасть на поле боя.И хотя обещанная военная техника, такая как американские боевые машины Bradley, скоро прибудет в Украину, многие на Западе сетуют на упущенную возможность не позволить России попытаться перехватить инициативу в конфликте с помощью западного вооружения.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849702123.html
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украина, владимир зеленский, сша, нато, в мире, россия
Украина, Владимир Зеленский, США, НАТО, В мире, Россия
12:04 04.02.2023 (обновлено: 12:25 04.02.2023)
 
В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие

NYT: западное оружие не поможет Украине из-за долгих сроков поставок и тренировок

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams во время учений в Польше
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Хотя западные страны исполнили желание президента Украины Владимира Зеленского поставить в страну танки и другую военную технику, его надежды использовать их против России в ближайшее время вряд ли оправдаются, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.
"Есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины", — говорится в материале.
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Так обстоит дело с большинством западных танков, боевых машин и зенитных ракет, которые западные лидеры пообещали после многомесячных уговоров президента Украины Владимира Зеленского, отметил журналист,
Большинство современного оружия потребует тщательной подготовки, поскольку украинские войска никогда не использовали его, и этот процесс займет несколько месяцев или даже год, утверждает Джейкс.
Помимо обучения, обозреватель указала на другую проблему для Украины: доставка нового оружия и военной техники займет много времени, прежде чем они смогут попасть на поле боя.

"А некоторые виды вооружений, такие как ракетные управляемые бомбы, которые Соединенные Штаты предлагают в рамках пакета военной помощи на сумму 2,17 миллиарда долларов, должны быть модифицированы из уже существующих запасов или даже собраны с нуля", — продолжила Джейкс.

И хотя обещанная военная техника, такая как американские боевые машины Bradley, скоро прибудет в Украину, многие на Западе сетуют на упущенную возможность не позволить России попытаться перехватить инициативу в конфликте с помощью западного вооружения.

"Столько времени было потрачено впустую", — цитирует обозреватель бывшего чиновника НАТО и немецкого генерала в отставке Генриха Браусса.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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