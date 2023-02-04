https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849714129.html
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву - РИА Новости, 04.02.2023
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву
Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы -... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:29
2023-02-04T11:29
2023-02-04T12:00
киев
украина
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире, россия, дмитрий медведев
Киев, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
11:29 04.02.2023 (обновлено: 12:00 04.02.2023)
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву
Медведев: отправка оружия Киеву не поспособствует началу переговоров