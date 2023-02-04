https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849714129.html

Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву

Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву - РИА Новости, 04.02.2023

Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву

Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы -... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:29

2023-02-04T11:29

2023-02-04T12:00

киев

украина

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html

киев

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире, россия, дмитрий медведев