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Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву - РИА Новости, 04.02.2023
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Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву - РИА Новости, 04.02.2023
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву
Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы -... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:29
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киев
украина
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия", - заявил Медведев.
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киев, украина, в мире, россия, дмитрий медведев
Киев, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
11:29 04.02.2023 (обновлено: 12:00 04.02.2023)
 
Медведев предупредил о последствиях отправки оружия Киеву

Медведев: отправка оружия Киеву не поспособствует началу переговоров

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет - будут только удары возмездия", - заявил Медведев.
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3 февраля, 15:45
СМИ: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия Украине
 
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