https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849713908.html

Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине

Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине - РИА Новости, 04.02.2023

Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине

Россия не ограничивает себя при ответе на нападение, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:26

2023-02-04T11:26

2023-02-04T12:40

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

политика

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия не ограничивает себя при ответе на нападение, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза напомнил, что такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания. "Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", — указал он.Медведев также назвал ошибочным мнение западных политиков, которые считают, что передача Украине оружия для ударов по территории России будет способствовать дипломатическому урегулированию ситуации.США в пятницу объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849717032.html

https://ria.ru/20230204/krym-1849706838.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия