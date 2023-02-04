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Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине
Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине - РИА Новости, 04.02.2023
Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине
Россия не ограничивает себя при ответе на нападение, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:26
2023-02-04T12:40
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
политика
россия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия не ограничивает себя при ответе на нападение, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза напомнил, что такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания. "Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", — указал он.Медведев также назвал ошибочным мнение западных политиков, которые считают, что передача Украине оружия для ударов по территории России будет способствовать дипломатическому урегулированию ситуации.США в пятницу объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230204/antonov-1849685124.html
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дмитрий медведев, политика, россия
Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия
11:26 04.02.2023 (обновлено: 12:40 04.02.2023)
 
Медведев назвал условие применения всех видов оружия на Украине

Медведев заявил о готовности России применять все виды оружия в случае удара Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия не ограничивает себя при ответе на нападение, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определенно сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия", — сказал он журналистке Надане Фридрихсон, опубликовавшей в своем Telegram-канале ответы на вопросы.

Зампред Совбеза напомнил, что такие действия соответствуют российским доктринам, включая Основы ядерного сдерживания.
"Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", — указал он.
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Медведев также назвал ошибочным мнение западных политиков, которые считают, что передача Украине оружия для ударов по территории России будет способствовать дипломатическому урегулированию ситуации.
"Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет — будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — указал он.
США в пятницу объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.
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На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевПолитикаРоссия
 
 
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