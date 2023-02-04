https://ria.ru/20230204/odessa-1849757855.html
В Одессу доставят все имеющиеся генераторы и электростанцию
В Одессу доставят все имеющиеся генераторы и электростанцию - РИА Новости, 04.02.2023
В Одессу доставят все имеющиеся генераторы и электростанцию
В Одессу после аварии на высоковольтной подстанции привезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у минэнерго, и миниэлектростанцию, сообщил премьер... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:10
2023-02-04T17:10
2023-02-04T17:10
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одесса
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одесская область
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Одессу после аварии на высоковольтной подстанции привезут все мощные генераторы, которые есть в наличии у минэнерго, и миниэлектростанцию, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. Ранее в субботу власти Одессы сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов. "Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, ситуация сложная... Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что поставил задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций. Премьер подчеркнул, что основная задача - подключить к электричеству критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Координировать работы в Одессу отправились министр энергетики и руководитель НЭК "Укрэнерго", добавил он.
https://ria.ru/20230204/odessa-1849713443.html
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РИА Новости
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в мире, одесса, украина, одесская область, денис шмыгаль, укрэнерго
В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
В Одессу доставят все имеющиеся генераторы и электростанцию
Премьер Украины Шмыгаль поручил доставить в Одессу все генераторы и электростанцию