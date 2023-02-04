https://ria.ru/20230204/odessa-1849713443.html

Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции

Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 04.02.2023

Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции

Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:24

2023-02-04T11:24

2023-02-04T19:09

в мире

одесса

одесский район

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее власти города сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, в результате которой без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов. "Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — говорится в сообщении в телеграм-канале ДТЭК.Местные СМИ в субботу утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846599020.html

одесса

одесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, одесский район, укрэнерго, дтэк