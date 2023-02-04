https://ria.ru/20230204/odessa-1849713443.html
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 04.02.2023
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции
Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:24
2023-02-04T11:24
2023-02-04T19:09
в мире
одесса
одесский район
укрэнерго
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849725622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62893419a69a81285db04877787b75db.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее власти города сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, в результате которой без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов. "Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — говорится в сообщении в телеграм-канале ДТЭК.Местные СМИ в субботу утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846599020.html
одесса
одесский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849725622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7daed3eb3ecb715fce5c40351788b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесский район, укрэнерго, дтэк
В мире, Одесса, Одесский район, Укрэнерго, ДТЭК
11:24 04.02.2023 (обновлено: 19:09 04.02.2023)
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции
Одесса и часть пригородов оказались полностью обесточенными из-за аварии на подстанции