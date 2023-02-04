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Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 04.02.2023
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Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 04.02.2023
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции
Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:24
2023-02-04T19:09
в мире
одесса
одесский район
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее власти города сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, в результате которой без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов. "Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — говорится в сообщении в телеграм-канале ДТЭК.Местные СМИ в субботу утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.
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в мире, одесса, одесский район, укрэнерго, дтэк
В мире, Одесса, Одесский район, Укрэнерго, ДТЭК
11:24 04.02.2023 (обновлено: 19:09 04.02.2023)
 
Одесса оказалась полностью обесточенной из-за аварии на подстанции

Одесса и часть пригородов оказались полностью обесточенными из-за аварии на подстанции

© AFP 2023 / OLEKSANDR GIMANOVУкраинские энергетики
Украинские энергетики - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / OLEKSANDR GIMANOV
Украинские энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света, заявили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Ранее власти города сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, в результате которой без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов.
"Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — говорится в сообщении в телеграм-канале ДТЭК.
Местные СМИ в субботу утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.
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В миреОдессаОдесский районУкрэнергоДТЭК
 
 
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