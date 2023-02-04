https://ria.ru/20230204/odessa-1849704358.html

Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения

Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения - РИА Новости, 04.02.2023

Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения

Часть Одессы и пригорода снова осталась без электроснабжения из-за новой аварии на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил советник главы областной... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:02

2023-02-04T10:02

2023-02-04T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

одесский район

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Часть Одессы и пригорода снова осталась без электроснабжения из-за новой аварии на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В пятницу вечером власти региона сообщили, что два района Одессы и часть пригорода обесточены из-за масштабной аварии на одной из подстанций. Без света осталась критическая инфраструктура и промышленные объекты. "Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин Одесского района и Одессы остались без света", - написал Братчук в своем телеграм-канале, добавив, что в данный момент на объекте идет спасательная операция. Ранее местные СМИ сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.

https://ria.ru/20230126/odessa-1847468233.html

одесса

одесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, одесский район