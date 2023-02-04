https://ria.ru/20230204/odessa-1849704358.html
Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения
Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения - РИА Новости, 04.02.2023
Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения
Часть Одессы и пригорода снова осталась без электроснабжения из-за новой аварии на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил советник главы областной... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:02
2023-02-04T10:02
2023-02-04T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесский район
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Часть Одессы и пригорода снова осталась без электроснабжения из-за новой аварии на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В пятницу вечером власти региона сообщили, что два района Одессы и часть пригорода обесточены из-за масштабной аварии на одной из подстанций. Без света осталась критическая инфраструктура и промышленные объекты. "Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин Одесского района и Одессы остались без света", - написал Братчук в своем телеграм-канале, добавив, что в данный момент на объекте идет спасательная операция. Ранее местные СМИ сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.
https://ria.ru/20230126/odessa-1847468233.html
одесса
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, одесский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесский район
Часть Одессы и пригорода остались без электроснабжения
Часть Одессы и пригорода вновь остались без света из-за аварии на подстанции
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Часть Одессы и пригорода снова осталась без электроснабжения из-за новой аварии на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил
советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
В пятницу вечером власти региона сообщили, что два района Одессы и часть пригорода обесточены из-за масштабной аварии на одной из подстанций. Без света осталась критическая инфраструктура и промышленные объекты.
"Сегодня утром на одном из объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин Одесского района и Одессы остались без света", - написал Братчук в своем телеграм-канале, добавив, что в данный момент на объекте идет спасательная операция.
Ранее местные СМИ сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.