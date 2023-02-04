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Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/obstrel-1849745688.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:16
2023-02-04T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849738023.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
15:16 04.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР, выпустив 11 снарядов

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 14:24
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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