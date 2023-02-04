https://ria.ru/20230204/obstrel-1849745688.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:16

2023-02-04T15:16

2023-02-04T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Яковлевку в ДНР, выпустив 11 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849738023.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато