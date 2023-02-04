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Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
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Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля
Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля - РИА Новости, 04.02.2023
Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля
Евросоюз введет в действие лимиты цен на российские нефтепродукты с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней, говорится в релизе Еврокомиссии. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:13
2023-02-04T13:13
экономика
россия
австралия
украина
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз введет в действие лимиты цен на российские нефтепродукты с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней, говорится в релизе Еврокомиссии. "Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля 2023 года", - сообщается в нем. Евросоюз согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (например, для дизеля и керосина), и 45 долларов - для торгующихся с дисконтом (например, для нафты). Это было сделано вместе с G7 и Австралией. "Это включает в себя 55-дневный (переходный - ред.) период для морских российских нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии их погрузки на судно в порту отгрузки до 5 февраля 2023 года и выгрузки в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года", - поясняет Еврокомиссия. Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу также 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций. Мера по лимитам цен на нефтепродукты предполагает запрет для компаний ЕС оказывать услуги, в частности, по транспортировке и финансированию грузов, идущих в трети страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230201/neft-1849031336.html
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экономика, россия, австралия, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Австралия, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
13:13 04.02.2023
 
Лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля

Еврокомиссия: лимиты цен на российские нефтепродукты начнут действовать в ЕС с 5 февраля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Евросоюз введет в действие лимиты цен на российские нефтепродукты с 5 февраля с транзитным периодом в 55 дней, говорится в релизе Еврокомиссии.
"Ограничение цен на нефтепродукты будет введено с 5 февраля 2023 года", - сообщается в нем.
Евросоюз согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (например, для дизеля и керосина), и 45 долларов - для торгующихся с дисконтом (например, для нафты). Это было сделано вместе с G7 и Австралией.
"Это включает в себя 55-дневный (переходный - ред.) период для морских российских нефтепродуктов, закупленных по цене, выше лимита, при условии их погрузки на судно в порту отгрузки до 5 февраля 2023 года и выгрузки в конечном порту назначения до 1 апреля 2023 года", - поясняет Еврокомиссия.
Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу также 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций.
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Мера по лимитам цен на нефтепродукты предполагает запрет для компаний ЕС оказывать услуги, в частности, по транспортировке и финансированию грузов, идущих в трети страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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