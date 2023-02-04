https://ria.ru/20230204/moskva-1849712435.html

Собянин рассказал о работе социальных координаторов

Собянин рассказал о работе социальных координаторов - РИА Новости, 04.02.2023

Собянин рассказал о работе социальных координаторов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении проекта "Социальная помощь в больницах", благодаря которому помощь получили уже 25 тысяч пациентов, сообщение... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:14

2023-02-04T11:14

2023-02-04T11:14

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общество

москва

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении проекта "Социальная помощь в больницах", благодаря которому помощь получили уже 25 тысяч пациентов, сообщение опубликовано на сайте столичного градоначальника. "С конца 2021 года социальные координаторы помогли решить проблемы более 25 тысяч пациентов московских больниц... Сегодня мы расширяем этот проект, направляя социальных координаторов в новые флагманские центры городских больниц, где им предстоит взять на себя заботу о самых сложных экстренных пациентах", - написал мэр Москвы. По словам Собянина, медицинские технологии развиваются семимильными шагами, что позволяет врачам "творить чудеса". Вся работа столичных медучреждений направлена на то, чтобы качественно лечить пациентов, а не просто держать их на больничных койках, отметил он. Однако процесс госпитализации вызывает определенные сложности, пациенты нуждаются в помощи семьи, коллег и друзей. Теперь в случаях, когда помочь некому, помогут социальные координаторы. В 2021 году запустили инновационный проект "Социальная помощь в больницах". В 30 московских стационарах теперь работают 87 социальных координаторов и 63 психолога департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Как уточнил мэр столицы, координаторы связываются с родственниками, помогают решить проблемы с домашними питомцами и даже занимаются восстановлением утерянных документов, пока этого не может сделать сам пациент. Их важнейшая задача – предупредить социальные проблемы, которые возникают после выписки из больницы. По его словам, важно, что не нужно подавать никакие заявления для получения помощи. Социальный координатор оценит проблему и найдет пути ее решения. В случае, если о проблеме узнали медицинские работники, координаторы сами предложат свои услуги. Как отметил мэр столицы, особое внимание уделяется пожилым людям, инвалидам, многодетным матерям и гражданам, поступающим в больницы без документов.

https://ria.ru/20230122/moskva-1846599395.html

https://realty.ria.ru/20221026/bolnitsy-1826837866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин