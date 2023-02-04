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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы - РИА Новости, 04.02.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T05:00
2023-02-04T05:00
2023-02-04T05:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 9.00 5 февраля.
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы