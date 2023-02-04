https://ria.ru/20230204/mikrozaym-1849696095.html

Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм

Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм - РИА Новости, 04.02.2023

Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм

Вероятность получить займы в микрофинансовых организациях выше у женщин, хотя чаще за ними обращаются мужчины, говорится в исследовании микрофинансовой... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:21

2023-02-04T08:21

2023-02-04T08:21

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вероятность получить займы в микрофинансовых организациях выше у женщин, хотя чаще за ними обращаются мужчины, говорится в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В структуре спроса (поданные заявки, до получения решения от кредитора) преобладают мужчины - от них поступает 58% от всех заявок, от женщин - 42%. В структуре фактически выданных займов (те, кто получил одобрение) соотношение составляет уже 50% на 50%. Таким образом, вероятность получения займа у женщин выше", - выяснили аналитики. Эксперты объясняют это тем, что женщины демонстрируют более высокий уровень соблюдения финансовых обязательств, и кредиторы охотнее выдают им ссуды. При этом в структуре спроса 13% заемщиков состоят в браке, 62% заемщиков - не состоят, у 24% семейный статус неизвестен, указали в компании. В структуре фактически выданных займов на долю семейных людей приходится уже 22%, а на долю тех, кто в браке не состоит, - 40%. "Наличие у потенциального заемщика официально оформленных отношений не является определяющим параметром при скоринге, но в целом семейные клиенты воспринимаются как более финансово дисциплинированные. Также играет роль и фактор семейного бюджета: нередко у тех, кто содержит только себя, он не такой стабильный", - прокомментировал гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.

https://ria.ru/20230110/mikrozaymy-1843797053.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, общество