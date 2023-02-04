https://ria.ru/20230204/mikrozaym-1849696095.html
Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм
Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм - РИА Новости, 04.02.2023
Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм
Вероятность получить займы в микрофинансовых организациях выше у женщин, хотя чаще за ними обращаются мужчины, говорится в исследовании микрофинансовой... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:21
2023-02-04T08:21
2023-02-04T08:21
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вероятность получить займы в микрофинансовых организациях выше у женщин, хотя чаще за ними обращаются мужчины, говорится в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В структуре спроса (поданные заявки, до получения решения от кредитора) преобладают мужчины - от них поступает 58% от всех заявок, от женщин - 42%. В структуре фактически выданных займов (те, кто получил одобрение) соотношение составляет уже 50% на 50%. Таким образом, вероятность получения займа у женщин выше", - выяснили аналитики. Эксперты объясняют это тем, что женщины демонстрируют более высокий уровень соблюдения финансовых обязательств, и кредиторы охотнее выдают им ссуды. При этом в структуре спроса 13% заемщиков состоят в браке, 62% заемщиков - не состоят, у 24% семейный статус неизвестен, указали в компании. В структуре фактически выданных займов на долю семейных людей приходится уже 22%, а на долю тех, кто в браке не состоит, - 40%. "Наличие у потенциального заемщика официально оформленных отношений не является определяющим параметром при скоринге, но в целом семейные клиенты воспринимаются как более финансово дисциплинированные. Также играет роль и фактор семейного бюджета: нередко у тех, кто содержит только себя, он не такой стабильный", - прокомментировал гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.
https://ria.ru/20230110/mikrozaymy-1843797053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Аналитики рассказали, у кого больше всего шансов получить микрозайм
Moneyman: микрофинансовые организации охотнее одобряют микрозаймы женщинам, чем мужчинам
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вероятность получить займы в микрофинансовых организациях выше у женщин, хотя чаще за ними обращаются мужчины, говорится в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В структуре спроса (поданные заявки, до получения решения от кредитора) преобладают мужчины - от них поступает 58% от всех заявок, от женщин - 42%. В структуре фактически выданных займов (те, кто получил одобрение) соотношение составляет уже 50% на 50%. Таким образом, вероятность получения займа у женщин выше", - выяснили аналитики.
Эксперты объясняют это тем, что женщины демонстрируют более высокий уровень соблюдения финансовых обязательств, и кредиторы охотнее выдают им ссуды.
При этом в структуре спроса 13% заемщиков состоят в браке, 62% заемщиков - не состоят, у 24% семейный статус неизвестен, указали в компании. В структуре фактически выданных займов на долю семейных людей приходится уже 22%, а на долю тех, кто в браке не состоит, - 40%.
"Наличие у потенциального заемщика официально оформленных отношений не является определяющим параметром при скоринге, но в целом семейные клиенты воспринимаются как более финансово дисциплинированные. Также играет роль и фактор семейного бюджета: нередко у тех, кто содержит только себя, он не такой стабильный", - прокомментировал гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.