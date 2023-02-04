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В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения
В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения - РИА Новости, 04.02.2023
В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:23
2023-02-04T13:23
2023-02-04T13:23
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в телеграм-канале главы столицы. "Важная новость. Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года", - написал Собянин. Как уточнил мэр Москвы, такой поезд вмещает больше пассажиров, его двери "рекордно" широкие, а внутри - ещё тише и комфортнее. Также рассматривается возможность автономного хода и беспилотного управления. Собянин отметил, что с 2010 года закуплено более четырех тысяч вагонов современного поколения, которыми пользуется уже 70% пассажиров московского метрополитена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Технологии, Москва, Сергей Собянин
В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения
Собянин рассказал о работе над созданием перспективного поезда метро нового поколения