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В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения - РИА Новости, 04.02.2023
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В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения
В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения - РИА Новости, 04.02.2023
В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:23
2023-02-04T13:23
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общество
технологии
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в телеграм-канале главы столицы. "Важная новость. Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года", - написал Собянин. Как уточнил мэр Москвы, такой поезд вмещает больше пассажиров, его двери "рекордно" широкие, а внутри - ещё тише и комфортнее. Также рассматривается возможность автономного хода и беспилотного управления. Собянин отметил, что с 2010 года закуплено более четырех тысяч вагонов современного поколения, которыми пользуется уже 70% пассажиров московского метрополитена.
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общество, технологии, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Технологии, Москва, Сергей Собянин
13:23 04.02.2023
 
В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения

Собянин рассказал о работе над созданием перспективного поезда метро нового поколения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в телеграм-канале главы столицы.
"Важная новость. Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года", - написал Собянин.
Как уточнил мэр Москвы, такой поезд вмещает больше пассажиров, его двери "рекордно" широкие, а внутри - ещё тише и комфортнее. Также рассматривается возможность автономного хода и беспилотного управления.
Собянин отметил, что с 2010 года закуплено более четырех тысяч вагонов современного поколения, которыми пользуется уже 70% пассажиров московского метрополитена.
Развитие Московского метрополитена в 2011–2023 годах
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