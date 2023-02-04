https://ria.ru/20230204/metropoliten-1849730331.html

В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения

В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения - РИА Новости, 04.02.2023

В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:23

2023-02-04T13:23

2023-02-04T13:23

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года, сообщение опубликовано в телеграм-канале главы столицы. "Важная новость. Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года", - написал Собянин. Как уточнил мэр Москвы, такой поезд вмещает больше пассажиров, его двери "рекордно" широкие, а внутри - ещё тише и комфортнее. Также рассматривается возможность автономного хода и беспилотного управления. Собянин отметил, что с 2010 года закуплено более четырех тысяч вагонов современного поколения, которыми пользуется уже 70% пассажиров московского метрополитена.

https://ria.ru/20221116/metro-1831939589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, сергей собянин