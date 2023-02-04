20:13 04.02.2023 (обновлено: 20:23 04.02.2023)
Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым
Медведев напомнил, что возможная атака Украины на Крым будет нападением на Россию
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта.
"Международное право уважает волю народа. Крым - это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта", - написал Медведев в Twitter.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.