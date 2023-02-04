https://ria.ru/20230204/medvedev-1849780234.html

Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым

Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым - РИА Новости, 04.02.2023

Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:13

2023-02-04T20:13

2023-02-04T20:23

россия

киев

дмитрий медведев

украина

в мире

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

https://ria.ru/20230204/krym-1849704152.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, дмитрий медведев, украина, в мире, владимир зеленский, михаил подоляк