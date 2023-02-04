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Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым - РИА Новости, 04.02.2023
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Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым
Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым - РИА Новости, 04.02.2023
Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:13
2023-02-04T20:23
россия
киев
дмитрий медведев
украина
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
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россия, киев, дмитрий медведев, украина, в мире, владимир зеленский, михаил подоляк
Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
20:13 04.02.2023 (обновлено: 20:23 04.02.2023)
 
Медведев прокомментировал сообщения о планах Киева захватить Крым

Медведев напомнил, что возможная атака Украины на Крым будет нападением на Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта.
"Международное право уважает волю народа. Крым - это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта", - написал Медведев в Twitter.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) и в очень короткие сроки". В свою очередь временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине, ее конечная цель, как заявлял президент РФ Владимир Путин, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
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