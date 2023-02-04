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Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla - РИА Новости, 04.02.2023
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Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla
Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla - РИА Новости, 04.02.2023
Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla
Американские присяжные оправдали предпринимателя Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla пыталась засудить за посты в Twitter о планах выкупа акций для... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T04:47
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сан-франциско
саудовская аравия
илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американские присяжные оправдали предпринимателя Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla пыталась засудить за посты в Twitter о планах выкупа акций для превращения производителя электромобилей в непубличную компанию. Присяжные в Сан-Франциско приняли аргументы Маска о том, что в тот момент он действительно считал "обеспеченным" финансирование сделки по линии суверенного фонда Саудовской Аравии. "Слава Богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности", - написал Маск в социальной сети Twitter. В августе 2018 года бизнесмен публично заявлял о планах выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, чтобы сделать компанию полностью частной. Сделка в итоге не состоялась, а котировки Tesla пережили продолжительный период турбулентности.
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сан-франциско, саудовская аравия, илон маск, tesla motors
Сан-Франциско, Саудовская Аравия, Илон Маск, Tesla motors
04:47 04.02.2023
 
Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla

Маска оправдали в суде по иску инвесторов компании Tesla из-за постов в Twitter

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Американские присяжные оправдали предпринимателя Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla пыталась засудить за посты в Twitter о планах выкупа акций для превращения производителя электромобилей в непубличную компанию.
Присяжные в Сан-Франциско приняли аргументы Маска о том, что в тот момент он действительно считал "обеспеченным" финансирование сделки по линии суверенного фонда Саудовской Аравии.
"Слава Богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности", - написал Маск в социальной сети Twitter.
В августе 2018 года бизнесмен публично заявлял о планах выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, чтобы сделать компанию полностью частной. Сделка в итоге не состоялась, а котировки Tesla пережили продолжительный период турбулентности.
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Сан-ФранцискоСаудовская АравияИлон МаскTesla motors
 
 
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