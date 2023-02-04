https://ria.ru/20230204/makeevka-1849774636.html

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 18.45 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T19:16

2023-02-04T19:16

2023-02-04T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.45 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849719431.html

https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849756337.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины