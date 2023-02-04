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Украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:28
2023-02-04T18:28
2023-02-04T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849756337.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Макеевке пять снарядов натовского калибра