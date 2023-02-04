https://ria.ru/20230204/magadan-1849694255.html

В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей

В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.02.2023

В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей

Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T07:56

2023-02-04T07:56

2023-02-04T08:20

происшествия

магадан

россия

магаданская область

почта россии

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МАГАДАН, 4 фев – РИА Новости. Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая совершила хищение денежных средств, принадлежащих АО "Почта России", путём внесения фиктивных данных в Единую систему почтовых переводов. Ущерб, нанесённый организации преступными действиями, составил свыше четырёх с половиной миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

https://ria.ru/20230119/khischeniya-1845940559.html

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россия

магаданская область

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происшествия, магадан, россия, магаданская область, почта россии