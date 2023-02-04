https://ria.ru/20230204/magadan-1849694255.html
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.02.2023
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей
Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T07:56
2023-02-04T07:56
2023-02-04T08:20
происшествия
магадан
россия
магаданская область
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
МАГАДАН, 4 фев – РИА Новости. Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая совершила хищение денежных средств, принадлежащих АО "Почта России", путём внесения фиктивных данных в Единую систему почтовых переводов. Ущерб, нанесённый организации преступными действиями, составил свыше четырёх с половиной миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
https://ria.ru/20230119/khischeniya-1845940559.html
магадан
россия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, россия, магаданская область, почта россии
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, Почта России
07:56 04.02.2023 (обновлено: 08:20 04.02.2023)
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей
В Магадане сотрудницу "Почты России" обвинили в хищении 4,5 миллиона рублей
МАГАДАН, 4 фев – РИА Новости. Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая совершила хищение денежных средств, принадлежащих АО "Почта России", путём внесения фиктивных данных в Единую систему почтовых переводов. Ущерб, нанесённый организации преступными действиями, составил свыше четырёх с половиной миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".