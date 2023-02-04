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В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.02.2023
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В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.02.2023
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей
Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T07:56
2023-02-04T08:20
происшествия
магадан
россия
магаданская область
почта россии
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МАГАДАН, 4 фев – РИА Новости. Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая совершила хищение денежных средств, принадлежащих АО "Почта России", путём внесения фиктивных данных в Единую систему почтовых переводов. Ущерб, нанесённый организации преступными действиями, составил свыше четырёх с половиной миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении женщины возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
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происшествия, магадан, россия, магаданская область, почта россии
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, Почта России
07:56 04.02.2023 (обновлено: 08:20 04.02.2023)
 
В Магадане обвинили сотрудницу "Почты России" в хищении 4,5 миллиона рублей

В Магадане сотрудницу "Почты России" обвинили в хищении 4,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 4 фев – РИА Новости. Сотрудницу "Почты России" в Магадане обвиняют в хищении 4,5 миллиона рублей, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая совершила хищение денежных средств, принадлежащих АО "Почта России", путём внесения фиктивных данных в Единую систему почтовых переводов. Ущерб, нанесённый организации преступными действиями, составил свыше четырёх с половиной миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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