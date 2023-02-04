https://ria.ru/20230204/lotereya-1849785490.html

Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша

Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша - РИА Новости, 04.02.2023

Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша

Победительница австралийской лотереи Powerball едва не лишилась приза в 40 миллионов долларов (27,7 миллиона долларов США), игнорируя звонки от организаторов,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T21:11

2023-02-04T21:11

2023-02-04T21:11

австралия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcf9f17c54ddfd410f863a38db7db74c.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Победительница австралийской лотереи Powerball едва не лишилась приза в 40 миллионов долларов (27,7 миллиона долларов США), игнорируя звонки от организаторов, пытавшихся известить ее о выигрыше. На эту историю обратил внимание в субботу американский телеканал Fox News. Согласно его данным, обладательница счастливого билета раз за разом сбрасывала поступавшие ей звонки, будучи уверенной в том, что лица, пытавшиеся связаться с ней с неизвестного номера, являются телефонными мошенниками. О своем выигрыше победительница, чье имя не называется, узнала почти случайно. После череды неудачных попыток связаться с женщиной организаторы лотереи опубликовали пресс-релиз, в котором призвали игроков проверить, не сталкивались ли те по телефону со "шквалом пропущенных звонков". В заявлении отмечалось, что, один из таких звонков мог быть "тем, который изменит их жизнь". В результате женщина сама связалась с организаторами после прочтения пресс-релиза, раскаявшись в своей ошибке. "Это попросту не кажется реальным. Откуда мне знать, что это действительно правда?", - прокомментировала счастливица, добавив, что "буквально онемела", когда осознала все произошедшее. Вдобавок, победительница объяснила свое нежелание принимать звонки с незнакомых номеров тяжелой работой. "Теперь же, узнав о своем выигрыше, работа - это последнее о чем она может думать", - отмечает Fox News.

https://ria.ru/20230114/lotereya-1844902763.html

https://ria.ru/20221222/lotereya-1840408377.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

австралия, в мире