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Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша - РИА Новости, 04.02.2023
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Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша
Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша - РИА Новости, 04.02.2023
Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша
Победительница австралийской лотереи Powerball едва не лишилась приза в 40 миллионов долларов (27,7 миллиона долларов США), игнорируя звонки от организаторов,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T21:11
2023-02-04T21:11
австралия
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Победительница австралийской лотереи Powerball едва не лишилась приза в 40 миллионов долларов (27,7 миллиона долларов США), игнорируя звонки от организаторов, пытавшихся известить ее о выигрыше. На эту историю обратил внимание в субботу американский телеканал Fox News. Согласно его данным, обладательница счастливого билета раз за разом сбрасывала поступавшие ей звонки, будучи уверенной в том, что лица, пытавшиеся связаться с ней с неизвестного номера, являются телефонными мошенниками. О своем выигрыше победительница, чье имя не называется, узнала почти случайно. После череды неудачных попыток связаться с женщиной организаторы лотереи опубликовали пресс-релиз, в котором призвали игроков проверить, не сталкивались ли те по телефону со "шквалом пропущенных звонков". В заявлении отмечалось, что, один из таких звонков мог быть "тем, который изменит их жизнь". В результате женщина сама связалась с организаторами после прочтения пресс-релиза, раскаявшись в своей ошибке. "Это попросту не кажется реальным. Откуда мне знать, что это действительно правда?", - прокомментировала счастливица, добавив, что "буквально онемела", когда осознала все произошедшее. Вдобавок, победительница объяснила свое нежелание принимать звонки с незнакомых номеров тяжелой работой. "Теперь же, узнав о своем выигрыше, работа - это последнее о чем она может думать", - отмечает Fox News.
https://ria.ru/20230114/lotereya-1844902763.html
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австралия, в мире
Австралия, В мире
21:11 04.02.2023
 
Победительница австралийской лотереи едва не лишилась крупного выигрыша

Победившая в лотерее австралийка сбрасывала звонки организаторов, думая, что это мошенники

© Fotolia / Robert KneschkeТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Fotolia / Robert Kneschke
Телефон в руках. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Победительница австралийской лотереи Powerball едва не лишилась приза в 40 миллионов долларов (27,7 миллиона долларов США), игнорируя звонки от организаторов, пытавшихся известить ее о выигрыше. На эту историю обратил внимание в субботу американский телеканал Fox News.
Согласно его данным, обладательница счастливого билета раз за разом сбрасывала поступавшие ей звонки, будучи уверенной в том, что лица, пытавшиеся связаться с ней с неизвестного номера, являются телефонными мошенниками.
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О своем выигрыше победительница, чье имя не называется, узнала почти случайно. После череды неудачных попыток связаться с женщиной организаторы лотереи опубликовали пресс-релиз, в котором призвали игроков проверить, не сталкивались ли те по телефону со "шквалом пропущенных звонков". В заявлении отмечалось, что, один из таких звонков мог быть "тем, который изменит их жизнь".
В результате женщина сама связалась с организаторами после прочтения пресс-релиза, раскаявшись в своей ошибке. "Это попросту не кажется реальным. Откуда мне знать, что это действительно правда?", - прокомментировала счастливица, добавив, что "буквально онемела", когда осознала все произошедшее.
Вдобавок, победительница объяснила свое нежелание принимать звонки с незнакомых номеров тяжелой работой. "Теперь же, узнав о своем выигрыше, работа - это последнее о чем она может думать", - отмечает Fox News.
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