https://ria.ru/20230204/lavrov-1849760609.html
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте - РИА Новости, 04.02.2023
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте
Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:18
2023-02-04T17:18
2023-02-04T17:18
в мире
италия
россия
рим
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
сергей лавров
карло чампи
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа. По его словам, около двух месяцев назад он передал в посольство РФ в Риме трехтомник итальянского классика, изданный тиражом 360 экземпляров. Подобное издание, отметил он, находились в библиотеке папы Римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи. "Книги изготовлена из хлопковой бумаги, иллюстрации сделаны вручную. Каждый экземпляр уникален и отличается от другого", - сказал Мурджа. Активист заметил, что книги были отправлены в Москву Лаврову, который передал в Италию глубокую благодарность и наилучшие пожелания. "Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость", - в шутку признался Мурджа.
https://ria.ru/20211015/lavrov-1754721930.html
https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, рим, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), сергей лавров, карло чампи
В мире, Италия, Россия, Рим, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Сергей Лавров, Карло Чампи
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте
Глава МИД Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте