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Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте - РИА Новости, 04.02.2023
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Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте - РИА Новости, 04.02.2023
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте
Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:18
2023-02-04T17:18
в мире
италия
россия
рим
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
сергей лавров
карло чампи
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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа. По его словам, около двух месяцев назад он передал в посольство РФ в Риме трехтомник итальянского классика, изданный тиражом 360 экземпляров. Подобное издание, отметил он, находились в библиотеке папы Римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи. "Книги изготовлена из хлопковой бумаги, иллюстрации сделаны вручную. Каждый экземпляр уникален и отличается от другого", - сказал Мурджа. Активист заметил, что книги были отправлены в Москву Лаврову, который передал в Италию глубокую благодарность и наилучшие пожелания. "Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость", - в шутку признался Мурджа.
https://ria.ru/20211015/lavrov-1754721930.html
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в мире, италия, россия, рим, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), сергей лавров, карло чампи
В мире, Италия, Россия, Рим, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Сергей Лавров, Карло Чампи
17:18 04.02.2023
 
Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте

Глава МИД Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа.
По его словам, около двух месяцев назад он передал в посольство РФ в Риме трехтомник итальянского классика, изданный тиражом 360 экземпляров. Подобное издание, отметил он, находились в библиотеке папы Римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
"Книги изготовлена из хлопковой бумаги, иллюстрации сделаны вручную. Каждый экземпляр уникален и отличается от другого", - сказал Мурджа. Активист заметил, что книги были отправлены в Москву Лаврову, который передал в Италию глубокую благодарность и наилучшие пожелания.
"Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость", - в шутку признался Мурджа.
Холдинг АЮ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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В миреИталияРоссияРимБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)Сергей ЛавровКарло Чампи
 
 
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