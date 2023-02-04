https://ria.ru/20230204/lavrov-1849760609.html

Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте

Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте - РИА Новости, 04.02.2023

Лавров получил в подарок из Италии уникальное издание Данте

Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:18

2023-02-04T17:18

2023-02-04T17:18

в мире

италия

россия

рим

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

сергей лавров

карло чампи

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РИМ, 4 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров получил в подарок из Италии редкое издание "Божественной комедии" Данте Алигьери, рассказал РИА Новости глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджа. По его словам, около двух месяцев назад он передал в посольство РФ в Риме трехтомник итальянского классика, изданный тиражом 360 экземпляров. Подобное издание, отметил он, находились в библиотеке папы Римского Бенедикта XVI и президента Италии Карло Чампи. "Книги изготовлена из хлопковой бумаги, иллюстрации сделаны вручную. Каждый экземпляр уникален и отличается от другого", - сказал Мурджа. Активист заметил, что книги были отправлены в Москву Лаврову, который передал в Италию глубокую благодарность и наилучшие пожелания. "Лавров сделал многое для развития отношений России с Италией, а также с Южной Осетией. Я питаю к нему слабость", - в шутку признался Мурджа.

https://ria.ru/20211015/lavrov-1754721930.html

https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, россия, рим, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), сергей лавров, карло чампи