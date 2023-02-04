https://ria.ru/20230204/kraken-1849731847.html

Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела

Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела - РИА Новости, 04.02.2023

Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела

Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:33

2023-02-04T13:33

2023-02-04T13:33

распространение коронавируса

россия

владислав ховалыг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в Туве выявлен второй в России случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", болезнь протекает в легкой форме. Глава Тувы уточнил, что это первый случай заболевания в Сибири. "Женщина, у которой выявлен новый подвариант коронавируса, уже прошла курс лечения и выписана. Болезнь проходила в легкой степени. Тем не менее, нам нельзя терять бдительности. Напоминаю, что в местах массового скопления людей, в больницах, во всех закрытых помещениях необходимо соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении главы региона.

https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владислав ховалыг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество