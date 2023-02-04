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Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела - РИА Новости, 04.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230204/kraken-1849731847.html
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела - РИА Новости, 04.02.2023
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела
Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:33
2023-02-04T13:33
распространение коронавируса
россия
владислав ховалыг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в Туве выявлен второй в России случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", болезнь протекает в легкой форме. Глава Тувы уточнил, что это первый случай заболевания в Сибири. "Женщина, у которой выявлен новый подвариант коронавируса, уже прошла курс лечения и выписана. Болезнь проходила в легкой степени. Тем не менее, нам нельзя терять бдительности. Напоминаю, что в местах массового скопления людей, в больницах, во всех закрытых помещениях необходимо соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении главы региона.
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россия, владислав ховалыг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Россия, Владислав Ховалыг, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество
13:33 04.02.2023
 
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела

Женщина в Туве, у которой выявили подвариант коронавируса "кракен", выздоровела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРаботники скорой медицинской помощи
Работники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работники скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в Туве выявлен второй в России случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", болезнь протекает в легкой форме. Глава Тувы уточнил, что это первый случай заболевания в Сибири.
"Женщина, у которой выявлен новый подвариант коронавируса, уже прошла курс лечения и выписана. Болезнь проходила в легкой степени. Тем не менее, нам нельзя терять бдительности. Напоминаю, что в местах массового скопления людей, в больницах, во всех закрытых помещениях необходимо соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении главы региона.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:45
Компания из США искала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов
 
Распространение коронавирусаРоссияВладислав ХовалыгФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Общество
 
 
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