https://ria.ru/20230204/kraken-1849731847.html
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела - РИА Новости, 04.02.2023
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела
Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:33
2023-02-04T13:33
2023-02-04T13:33
распространение коронавируса
россия
владислав ховалыг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
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КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Женщина в Туве, у которой обнаружили подвариант коронавируса "кракен", успешно излечилась от заболевания, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что в Туве выявлен второй в России случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен", болезнь протекает в легкой форме. Глава Тувы уточнил, что это первый случай заболевания в Сибири. "Женщина, у которой выявлен новый подвариант коронавируса, уже прошла курс лечения и выписана. Болезнь проходила в легкой степени. Тем не менее, нам нельзя терять бдительности. Напоминаю, что в местах массового скопления людей, в больницах, во всех закрытых помещениях необходимо соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении главы региона.
https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владислав ховалыг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Россия, Владислав Ховалыг, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Общество
Женщина в Туве, заразившаяся "кракеном", выздоровела
Женщина в Туве, у которой выявили подвариант коронавируса "кракен", выздоровела