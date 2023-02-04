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Парламент Сербии утвердил доклад правительства по Косово - РИА Новости, 04.02.2023
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Парламент Сербии утвердил доклад правительства по Косово
Парламент Сербии утвердил доклад правительства по Косово - РИА Новости, 04.02.2023
Парламент Сербии утвердил доклад правительства по Косово
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T01:42
2023-02-04T10:29
в мире
сербия
косово
александр вучич
оон
совет европы
юнеско
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БЕЛГРАД, 4 фев – РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае, трансляцию голосования вела пресс-служба заксобрания.В Белграде в четверг и пятницу состоялось специальное заседание парламента с единственным пунктом – рассмотрением доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В первый день глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, во второй прения проходили свыше 10 часов.В четверг заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один из моментов двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после толкотни в центре зала выступления продолжились.Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские санкции."Россия начала лучше воевать, и конфликт на Украине продлится. Боюсь, что война будет еще тяжелее, с большим масштабом и последствиями", - предупредил Вучич депутатов, но оговорился, что важно иметь на своей стороне государство-постоянного члена Совбеза ООН и выступил за поддержание хороших отношений с Россией и Китаем.В итоге в ночь на субботу 154 из 186 присутствовавших парламентариев проголосовали за доклад кабмина, 23 были против, всего в сербской Скупщине 250 депутатских мест.Вучич ранее заявил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, оон, совет европы, юнеско
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО
01:42 04.02.2023 (обновлено: 10:29 04.02.2023)
 
Парламент Сербии утвердил доклад правительства по Косово

Парламент Сербии после двух дней дебатов утвердил доклад правительства по Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич выступает на специальном заседании парламента Сербии по вопросу переговоров по Косово и Метохии. 2 февраля 2023
Президент Сербии Александр Вучич выступает на специальном заседании парламента Сербии по вопросу переговоров по Косово и Метохии. 2 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич выступает на специальном заседании парламента Сербии по вопросу переговоров по Косово и Метохии. 2 февраля 2023
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 фев – РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае, трансляцию голосования вела пресс-служба заксобрания.
В Белграде в четверг и пятницу состоялось специальное заседание парламента с единственным пунктом – рассмотрением доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В первый день глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, во второй прения проходили свыше 10 часов.
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В четверг заседание началось с акции право-патриотической оппозиции "Нет капитуляции" против плана Запада по урегулированию в крае. В ходе дебатов атмосфера в зале несколько раз накалялась, выкрики с мест переходили в личные оскорбления. Депутаты правых оппозиционных партий вставали с мест с шумом и в один из моментов двинулись в сторону президиума, где находится Вучич, но до рукоприкладства не дошло, после толкотни в центре зала выступления продолжились.
Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
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Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать антироссийские санкции.
"Россия начала лучше воевать, и конфликт на Украине продлится. Боюсь, что война будет еще тяжелее, с большим масштабом и последствиями", - предупредил Вучич депутатов, но оговорился, что важно иметь на своей стороне государство-постоянного члена Совбеза ООН и выступил за поддержание хороших отношений с Россией и Китаем.
В итоге в ночь на субботу 154 из 186 присутствовавших парламентариев проголосовали за доклад кабмина, 23 были против, всего в сербской Скупщине 250 депутатских мест.
Вучич ранее заявил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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