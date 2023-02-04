https://ria.ru/20230204/koronavirus-1849755975.html

В Китае 80 тысяч человек умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер

В Китае 80 тысяч человек умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер - РИА Новости, 04.02.2023

В Китае 80 тысяч человек умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер

Более 80 тысяч человек скончались в больницах Китая в результате заражения COVID-19 с 8 декабря 2022 года, когда в силу вступили послабления в антиковидной... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:56

2023-02-04T16:56

2023-02-04T16:56

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Более 80 тысяч человек скончались в больницах Китая в результате заражения COVID-19 с 8 декабря 2022 года, когда в силу вступили послабления в антиковидной политике страны и фактически были отменены все ограничительные меры, свидетельствуют данные Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая с 25 декабря 2022 года перестал публиковать ежедневную статистику по эпидемиологической ситуации в стране. После этого Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР с 15 января 2023 года начал публиковать еженедельную сводку, но не за все время пандемии, а лишь за период с 8 декабря 2022 года. Так, с 8 декабря 2022 года по 2 февраля 2023 года в больницах Китая 82 238 человек скончались от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией или же от обострения различных заболеваний, спровоцированного заражением COVID-19. Ранее Центр по профилактике и контролю заболеваний сообщал, что в конце 2022 года в стране ежедневно выявляли миллионы зараженных COVID-19, пик был 22 декабря, когда в целом по Китаю было зафиксировано 6,94 миллиона человек с положительными ПЦР-тестами. Также сообщалось, что пик ежедневной смертности от COVID-19 в больницах Китая пришелся на 4 января, когда скончались 4273 человека. При этом наибольшая нагрузка на больницы Китая пришлась на вторую половину декабря 2022 года и начало января 2023 года. Специалисты сообщали также, что по состоянию на 23 января 2023 года эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась. Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря 2022 года выпустил заявление об оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Так, с 8 декабря было отменено всеобщее ПЦР-тестирование, ограничения на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств, а также неизбирательные локдауны на предприятиях и в жилых комплексах, власти разрешили оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, также была ускорена вакцинация людей старшего возраста. С 8 января 2023 года Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848449962.html

https://ria.ru/20230126/covid-19-1847479964.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, коронавирус covid-19, коронавирусы