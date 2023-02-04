https://ria.ru/20230204/koronavirus-1849712159.html
В Москве за сутки госпитализировали 118 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 118 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 118 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2337 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:12
2023-02-04T11:12
2023-02-04T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_cbf15693ba9296e2ebe5319b399332fd.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2337 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2337, госпитализированы - 118 человек, выздоровели 1969 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2800 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 357 960 случаев коронавируса, выздоровели 3 158 211 человек, умерли 47 936 человек.
https://ria.ru/20230203/kraken-1849421840.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_503:121:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b94cd680b70a35c438e4ff84463f283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 118 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2338 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек