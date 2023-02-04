https://ria.ru/20230204/koronavirus-1849711997.html
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 1085 человек с COVID-19, выздоровели 6334 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T11:11
2023-02-04T11:11
2023-02-04T11:11
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1085 человек с COVID-19, выздоровели 6334 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%... Выздоровели за сутки 6334 человека, или на 0,4% больше в сравнении с 3 февраля", - говорится в сообщении.Всего за сутки выявили свыше 9680 случаев заболевания, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций произошел в 41 субъекте, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 8 субъектах страны.
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коронавирус covid-19, общество
Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус COVID-19, Общество
В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 9681 новый случай COVID-19