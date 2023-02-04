https://ria.ru/20230204/koronavirus-1849711997.html

В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 1085 человек с COVID-19, выздоровели 6334 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T11:11

2023-02-04T11:11

2023-02-04T11:11

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1085 человек с COVID-19, выздоровели 6334 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%... Выздоровели за сутки 6334 человека, или на 0,4% больше в сравнении с 3 февраля", - говорится в сообщении.Всего за сутки выявили свыше 9680 случаев заболевания, умерли 40 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций произошел в 41 субъекте, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 8 субъектах страны.

https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848661016.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус covid-19, общество