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Кадыров опубликовал обращение к отцу - РИА Новости, 04.02.2023
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Кадыров опубликовал обращение к отцу
Кадыров опубликовал обращение к отцу - РИА Новости, 04.02.2023
Кадыров опубликовал обращение к отцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале архивное видео первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:58
2023-02-04T16:42
рамзан кадыров
грозный
чеченская республика (чечня)
ахмат кадыров (политик)
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ГРОЗНЫЙ, 4 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале архивное видео первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и написал обращение к нему.В комментарии к видео он отметил, что его отец сдержал слово. По словам главы республики, войну удалось завершить еще тогда, когда Кадыров-старший "озвучил правду" и "первым смело выступил против фальшивых идеологов"."И это твоя великая заслуга перед всей страной. Ты оставил нам большое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить, — Путь. Все, что требуется от нас на этом Пути, — сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными", — написал Рамзан Кадыров. Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде, куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР депортировали его родителей. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской Республики. Девятого мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.
https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html
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рамзан кадыров, грозный, чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик)
Рамзан Кадыров, Грозный, Чеченская республика (Чечня), Ахмат Кадыров (политик)
15:58 04.02.2023 (обновлено: 16:42 04.02.2023)
 
Кадыров опубликовал обращение к отцу

Кадыров опубликовал архивное видео отца, обещающего закончить войну

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале архивное видео первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и написал обращение к нему.
В комментарии к видео он отметил, что его отец сдержал слово. По словам главы республики, войну удалось завершить еще тогда, когда Кадыров-старший "озвучил правду" и "первым смело выступил против фальшивых идеологов".
"И это твоя великая заслуга перед всей страной. Ты оставил нам большое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить, — Путь. Все, что требуется от нас на этом Пути, — сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными", — написал Рамзан Кадыров.
Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде, куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР депортировали его родителей. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской Республики. Девятого мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.
Грозный - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Рамзан КадыровГрозныйЧеченская республика (Чечня)Ахмат Кадыров (политик)
 
 
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