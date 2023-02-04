https://ria.ru/20230204/kadyrov-1849751132.html

Кадыров опубликовал обращение к отцу

Кадыров опубликовал обращение к отцу - РИА Новости, 04.02.2023

Кадыров опубликовал обращение к отцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале архивное видео первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:58

2023-02-04T15:58

2023-02-04T16:42

рамзан кадыров

грозный

чеченская республика (чечня)

ахмат кадыров (политик)

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ГРОЗНЫЙ, 4 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале архивное видео первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и написал обращение к нему.В комментарии к видео он отметил, что его отец сдержал слово. По словам главы республики, войну удалось завершить еще тогда, когда Кадыров-старший "озвучил правду" и "первым смело выступил против фальшивых идеологов"."И это твоя великая заслуга перед всей страной. Ты оставил нам большое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить, — Путь. Все, что требуется от нас на этом Пути, — сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными", — написал Рамзан Кадыров. Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года в Караганде, куда в 1940-е годы из Чечено-Ингушской АССР депортировали его родителей. В 1957 году семья вернулась в Чечню, в село Центорой (ныне Ахмат-Юрт). В июне 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кадырова главой администрации Чеченской Республики. Девятого мая 2004 года он погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.

https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html

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рамзан кадыров, грозный, чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик)