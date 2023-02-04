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В Совфеде прокомментировали изъятие активов бизнесмена Малофеева в США - РИА Новости, 04.02.2023
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В Совфеде прокомментировали изъятие активов бизнесмена Малофеева в США
В Совфеде прокомментировали изъятие активов бизнесмена Малофеева в США - РИА Новости, 04.02.2023
В Совфеде прокомментировали изъятие активов бизнесмена Малофеева в США
Решение американских властей о конфискации средств российского бизнесмена Константина Малофеева повлечет за собой зеркальные меры, в США не смогут быть спокойны РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:22
2023-02-04T13:22
константин малофеев
александр башкин
сша
россия
политика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение американских властей о конфискации средств российского бизнесмена Константина Малофеева повлечет за собой зеркальные меры, в США не смогут быть спокойны за свое имущество, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин. Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. "Последуют ответные защитные зеркальные меры (со стороны РФ)", - сказал Башкин. По его словам, США открывают ящик Пандоры: это шаг, который может дать сигнал по всему миру - реквизировать, отбирать деньги у российских бизнесменов и государства, "вещь эта весьма опасная". Вместе с тем защитные меры со стороны России "открывают возможности реквизировать и конфисковать активы и собственность у американских бизнесменов, у американского государства", подчеркнул законодатель. Башкин отметил, что после вынесенного решения по Малофееву "никто, из американских бизнесменов, в целом в США, не могут быть в дальнейшем спокойны за свое имущество, свои активы". Кроме того, считает он, нужна широкая информационная кампания, которая покажет миру, что США, страны Запада не уважают права на частную собственность, суверенную собственность. По его мнению, в целом эта негативная ситуация даст положительный эффект, поскольку "добьет веру в то, что доллар является гарантом экономической стабильности" и поможет незападным странам перейти во внешних отношениях на недолларовый формат.
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константин малофеев, александр башкин, сша, россия, политика
Константин Малофеев, Александр Башкин, США, Россия, Политика
13:22 04.02.2023
 
В Совфеде прокомментировали изъятие активов бизнесмена Малофеева в США

Сенатор Башкин: после изъятия активов Малофеева американцы не будут спокойны за имущество

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Решение американских властей о конфискации средств российского бизнесмена Константина Малофеева повлечет за собой зеркальные меры, в США не смогут быть спокойны за свое имущество, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда РФ Александр Башкин.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.
"Последуют ответные защитные зеркальные меры (со стороны РФ)", - сказал Башкин.
По его словам, США открывают ящик Пандоры: это шаг, который может дать сигнал по всему миру - реквизировать, отбирать деньги у российских бизнесменов и государства, "вещь эта весьма опасная".
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Вместе с тем защитные меры со стороны России "открывают возможности реквизировать и конфисковать активы и собственность у американских бизнесменов, у американского государства", подчеркнул законодатель.
Башкин отметил, что после вынесенного решения по Малофееву "никто, из американских бизнесменов, в целом в США, не могут быть в дальнейшем спокойны за свое имущество, свои активы".
Кроме того, считает он, нужна широкая информационная кампания, которая покажет миру, что США, страны Запада не уважают права на частную собственность, суверенную собственность.
По его мнению, в целом эта негативная ситуация даст положительный эффект, поскольку "добьет веру в то, что доллар является гарантом экономической стабильности" и поможет незападным странам перейти во внешних отношениях на недолларовый формат.
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