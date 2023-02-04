https://ria.ru/20230204/izbienie-1849757024.html
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске - РИА Новости, 04.02.2023
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске
Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:07
2023-02-04T17:07
2023-02-04T17:07
происшествия
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Второго февраля в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику на улице в Ленинском районе Новосибирска. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение. Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью", - информирует ГУМВД по Новосибирской области. В главке уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к избиению ребенка. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать по данному факту процессуальную проверку", - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале. Руководство СУСК по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство регионального следственного управления.
https://ria.ru/20230203/ubiystvo-1849426143.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске
СК проведет проверку из-за избиения 12-летнего мальчика двумя мужчинами в Новосибирске