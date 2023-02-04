Рейтинг@Mail.ru
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/izbienie-1849757024.html
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске - РИА Новости, 04.02.2023
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске
Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:07
2023-02-04T17:07
происшествия
новосибирск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Второго февраля в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику на улице в Ленинском районе Новосибирска. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение. Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью", - информирует ГУМВД по Новосибирской области. В главке уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к избиению ребенка. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать по данному факту процессуальную проверку", - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале. Руководство СУСК по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство регионального следственного управления.
https://ria.ru/20230203/ubiystvo-1849426143.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
17:07 04.02.2023
 
СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске

СК проведет проверку из-за избиения 12-летнего мальчика двумя мужчинами в Новосибирске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Второго февраля в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику на улице в Ленинском районе Новосибирска. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение. Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью", - информирует ГУМВД по Новосибирской области.
В главке уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к избиению ребенка.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать по данному факту процессуальную проверку", - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Руководство СУСК по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство регионального следственного управления.
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства убийства двоих детей своим отцом - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 09:23
Уфимец убил двух детей и покончил с собой
 
ПроисшествияНовосибирскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала