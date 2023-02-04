https://ria.ru/20230204/izbienie-1849757024.html

СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске

СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске - РИА Новости, 04.02.2023

СК проведет проверку из-за избиения ребенка двумя взрослыми в Новосибирске

Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:07

2023-02-04T17:07

2023-02-04T17:07

происшествия

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске разыскивают двоих мужчин, избивших 12-летнего мальчика, проверку по факту произошедшего поручил провести глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Второго февраля в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику на улице в Ленинском районе Новосибирска. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение. Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью", - информирует ГУМВД по Новосибирской области. В главке уточнили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к избиению ребенка. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. организовать по данному факту процессуальную проверку", - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале. Руководство СУСК по Новосибирской области инициировало вопрос о передаче материалов проверки о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему из органов внутренних дел в производство регионального следственного управления.

https://ria.ru/20230203/ubiystvo-1849426143.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)