Заместитель главреда "России сегодня" прокомментировал санкции Канады
Заместитель главреда "России Сегодня" Горностаев отреагировал на введенные Канадой санкции
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что это повод гордиться, по его словам, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.
Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". В списке - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Под санкции попали российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова.
"Эти санкции дают повод только гордиться. Мне - гордиться историей своей семьи. Я рад оказаться в одном списке с нашим д'Артаньяном - Михаилом Боярским, поскольку мой дед, фронтовик Михаил Боярский, родившийся, кстати, под Белой Церковью на Киевщине, освобождал от фашистов Белоруссию и Литву", - сказал Горностаев.
Он отметил, что его дед под Вильно, командуя при наступлении минометной ротой стрелковой дивизии, получил в живот немецкий осколок и выжил.
"Вернувшись в 1944 году из госпиталя, стал строить наши танки - в Харькове, Ленинграде, Свердловске. Теперь я попал под санкции союзников новых фашистов, которые засели в Киеве. Фашистов мы оттуда выбьем, как и тогда, во время Великой Отечественной", - подчеркнул Горностаев.