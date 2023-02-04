https://ria.ru/20230204/gornostaev-1849677554.html

Заместитель главреда "России сегодня" прокомментировал санкции Канады

Заместитель главреда "России сегодня" прокомментировал санкции Канады - РИА Новости, 04.02.2023

Заместитель главреда "России сегодня" прокомментировал санкции Канады

Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что это повод гордиться, по его РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T00:12

2023-02-04T00:12

2023-02-04T00:12

канада

белоруссия

дмитрий горностаев

михаил боярский

сергей брилев

вгтрк

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Горностаев, попавший под санкции Канады, заявил РИА Новости, что это повод гордиться, по его словам, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским. Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". В списке - заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Под санкции попали российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Ирина Аллегрова. "Эти санкции дают повод только гордиться. Мне - гордиться историей своей семьи. Я рад оказаться в одном списке с нашим д'Артаньяном - Михаилом Боярским, поскольку мой дед, фронтовик Михаил Боярский, родившийся, кстати, под Белой Церковью на Киевщине, освобождал от фашистов Белоруссию и Литву", - сказал Горностаев. Он отметил, что его дед под Вильно, командуя при наступлении минометной ротой стрелковой дивизии, получил в живот немецкий осколок и выжил. "Вернувшись в 1944 году из госпиталя, стал строить наши танки - в Харькове, Ленинграде, Свердловске. Теперь я попал под санкции союзников новых фашистов, которые засели в Киеве. Фашистов мы оттуда выбьем, как и тогда, во время Великой Отечественной", - подчеркнул Горностаев.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675894.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849674069.html

канада

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, белоруссия, дмитрий горностаев, михаил боярский, сергей брилев, вгтрк