https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849750082.html

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 04.02.2023

При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина

Женщина погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:52

2023-02-04T15:52

2023-02-04T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле украинскими войсками центрального района Горловки, по городу было выпущено восемь снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849714129.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины