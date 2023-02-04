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При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849750082.html
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина - РИА Новости, 04.02.2023
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина
Женщина погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:52
2023-02-04T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле украинскими войсками центрального района Горловки, по городу было выпущено восемь снарядов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849714129.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
15:52 04.02.2023 (обновлено: 17:11 04.02.2023)
 
При обстреле Горловки со стороны украинских войск погибла женщина

Мэр Горловки Приходько сообщил о погибшей при обстреле города со стороны украинских войск

© Фото : Администрация города ГорловкаПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Администрация города Горловка
Последствия обстрела Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии погибла мирная горловчанка (с инициалами - ред.) А.Е.Б., в момент обстрела находившаяся дома по адресу: улица Толстого, 74", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле украинскими войсками центрального района Горловки, по городу было выпущено восемь снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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