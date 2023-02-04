https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849747576.html

В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ

В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023

В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:29

2023-02-04T15:29

2023-02-04T15:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в ДНР сообщили о нескольких обстрелах города украинскими войсками. Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице. В своем телеграм-канале Приходько сообщил о ранении мужчин 1958 и 1954 годов рождения по улицам Толстого и Герцена. Информации о серьезности ранений не сообщается. По информации представительства ДНР в СЦКК, последний обстрел Горловки украинскими войсками был зафиксирован в 14.35. В ходе обстрела, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

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Влада Копылова

донецкая народная республика, горловка, иван приходько