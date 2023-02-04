https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849747576.html
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:29
2023-02-04T15:29
2023-02-04T15:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в ДНР сообщили о нескольких обстрелах города украинскими войсками. Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице. В своем телеграм-канале Приходько сообщил о ранении мужчин 1958 и 1954 годов рождения по улицам Толстого и Герцена. Информации о серьезности ранений не сообщается. По информации представительства ДНР в СЦКК, последний обстрел Горловки украинскими войсками был зафиксирован в 14.35. В ходе обстрела, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил еще о двух мирных жителях, пострадавших при обстрелах