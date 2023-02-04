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В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849747576.html
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ - РИА Новости, 04.02.2023
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ
Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:29
2023-02-04T15:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в ДНР сообщили о нескольких обстрелах города украинскими войсками. Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице. В своем телеграм-канале Приходько сообщил о ранении мужчин 1958 и 1954 годов рождения по улицам Толстого и Герцена. Информации о серьезности ранений не сообщается. По информации представительства ДНР в СЦКК, последний обстрел Горловки украинскими войсками был зафиксирован в 14.35. В ходе обстрела, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько
15:29 04.02.2023
 
В Горловке пострадали еще два мирных жителя во время обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил еще о двух мирных жителях, пострадавших при обстрелах

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центрального рынка в Горловке
Последствия обстрела центрального рынка в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центрального рынка в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее в ДНР сообщили о нескольких обстрелах города украинскими войсками. Приходько сообщал об одной погибшей мирной жительнице.
В своем телеграм-канале Приходько сообщил о ранении мужчин 1958 и 1954 годов рождения по улицам Толстого и Герцена. Информации о серьезности ранений не сообщается.
По информации представительства ДНР в СЦКК, последний обстрел Горловки украинскими войсками был зафиксирован в 14.35. В ходе обстрела, по городу выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван Приходько
 
 
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