https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849739897.html

В Горловке мирные жители пострадали при обстреле

В Горловке мирные жители пострадали при обстреле - РИА Новости, 04.02.2023

В Горловке мирные жители пострадали при обстреле

Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:38

2023-02-04T14:38

2023-02-04T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844710078_0:269:2987:1949_1920x0_80_0_0_1661bbe02de3c7003932133540f3e6d8.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. Разрывы снарядов врага зафиксированы по улицам Герцена и Толстого. По предварительным данным, ранены мирные горловчане", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол