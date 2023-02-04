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В Горловке мирные жители пострадали при обстреле - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849739897.html
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле - РИА Новости, 04.02.2023
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле
Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:38
2023-02-04T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. Разрывы снарядов врага зафиксированы по улицам Герцена и Толстого. По предварительным данным, ранены мирные горловчане", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
14:38 04.02.2023
 
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле

В Горловке мирные жители пострадали при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. Разрывы снарядов врага зафиксированы по улицам Герцена и Толстого. По предварительным данным, ранены мирные горловчане", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Разрушения в жилых домах в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 13:52
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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