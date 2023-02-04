https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849739897.html
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле - РИА Новости, 04.02.2023
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле
Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:38
2023-02-04T14:38
2023-02-04T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Мирные жители пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты подвергли обстрелу центр Горловки. Разрывы снарядов врага зафиксированы по улицам Герцена и Толстого. По предварительным данным, ранены мирные горловчане", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
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В Горловке мирные жители пострадали при обстреле
В Горловке мирные жители пострадали при обстреле со стороны украинских войск