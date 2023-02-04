https://ria.ru/20230204/gazmanov-1849702308.html

Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен

Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен - РИА Новости, 04.02.2023

Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен

Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о том, что президентский фонд выделил ему 17 миллионов рублей "на составление каталога патриотических... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:37

2023-02-04T09:37

2023-02-04T09:37

культура

россия

олег газманов

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о том, что президентский фонд выделил ему 17 миллионов рублей "на составление каталога патриотических песен": задуманный им полтора десятка лет назад проект - сообщество музыкантов, в него уже вовлечены тысячи человек. В видео на личной странице в Instagram* Газманов сообщил, что "хотел бы прокомментировать сообщения в прессе о том, что президентский фонд выделил мне 17 миллионов рублей на составление каталога патриотических песен". "Это не верно. Во-первых, деньги мне не выдавались. Во-вторых, <…> то, над чем я работаю, точно не называется каталогом патриотических песен", - заявил он. По словам Газманова, деньги на реализацию национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей", а свой проект "Родники" он задумал около 15 лет назад. Как уточнил артист, он очень рад, что наконец-то на его проект обратили внимание, ведь в его реализацию вовлечены "десятки тысяч людей". "Проект "Родники" - огромная система, можно сказать, экосистема… Это сообщество музыкантов - как профессиональных, так и самодеятельных - которые пишут песни, стихи, музыку, поют", - рассказал артист, отметив, что "десятки тысяч песен поступают на наш сайт". Ранее в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) сообщили, что проект Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей, заявку на грант подавал благотворительный фонд "Равенство возможностей", который займется реализацией проекта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html

https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837170139.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, олег газманов