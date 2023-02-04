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Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен - РИА Новости, 04.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230204/gazmanov-1849702308.html
Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен
Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен - РИА Новости, 04.02.2023
Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен
Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о том, что президентский фонд выделил ему 17 миллионов рублей "на составление каталога патриотических... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:37
2023-02-04T09:37
культура
россия
олег газманов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о том, что президентский фонд выделил ему 17 миллионов рублей "на составление каталога патриотических песен": задуманный им полтора десятка лет назад проект - сообщество музыкантов, в него уже вовлечены тысячи человек. В видео на личной странице в Instagram* Газманов сообщил, что "хотел бы прокомментировать сообщения в прессе о том, что президентский фонд выделил мне 17 миллионов рублей на составление каталога патриотических песен". "Это не верно. Во-первых, деньги мне не выдавались. Во-вторых, &lt;…&gt; то, над чем я работаю, точно не называется каталогом патриотических песен", - заявил он. По словам Газманова, деньги на реализацию национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей", а свой проект "Родники" он задумал около 15 лет назад. Как уточнил артист, он очень рад, что наконец-то на его проект обратили внимание, ведь в его реализацию вовлечены "десятки тысяч людей". "Проект "Родники" - огромная система, можно сказать, экосистема… Это сообщество музыкантов - как профессиональных, так и самодеятельных - которые пишут песни, стихи, музыку, поют", - рассказал артист, отметив, что "десятки тысяч песен поступают на наш сайт". Ранее в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) сообщили, что проект Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей, заявку на грант подавал благотворительный фонд "Равенство возможностей", который займется реализацией проекта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837170139.html
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россия, олег газманов
Культура, Россия, Олег Газманов
09:37 04.02.2023
 
Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на каталог песен

Газманов опроверг слухи о получении 17 миллионов рублей на "каталог патриотических песен"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Олег Газманов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о том, что президентский фонд выделил ему 17 миллионов рублей "на составление каталога патриотических песен": задуманный им полтора десятка лет назад проект - сообщество музыкантов, в него уже вовлечены тысячи человек.
В видео на личной странице в Instagram* Газманов сообщил, что "хотел бы прокомментировать сообщения в прессе о том, что президентский фонд выделил мне 17 миллионов рублей на составление каталога патриотических песен".
"Это не верно. Во-первых, деньги мне не выдавались. Во-вторых, <…> то, над чем я работаю, точно не называется каталогом патриотических песен", - заявил он.
По словам Газманова, деньги на реализацию национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей", а свой проект "Родники" он задумал около 15 лет назад. Как уточнил артист, он очень рад, что наконец-то на его проект обратили внимание, ведь в его реализацию вовлечены "десятки тысяч людей".
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"Проект "Родники" - огромная система, можно сказать, экосистема… Это сообщество музыкантов - как профессиональных, так и самодеятельных - которые пишут песни, стихи, музыку, поют", - рассказал артист, отметив, что "десятки тысяч песен поступают на наш сайт".
Ранее в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) сообщили, что проект Газманова "Родники", в рамках которого планируется провести конкурс патриотических песен, получил почти 17 миллионов рублей, заявку на грант подавал благотворительный фонд "Равенство возможностей", который займется реализацией проекта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураРоссияОлег Газманов
 
 
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