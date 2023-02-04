https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849796290.html

В парламенте Франции запросили дебаты по поставкам оружия Украине

В парламенте Франции запросили дебаты по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 04.02.2023

В парламенте Франции запросили дебаты по поставкам оружия Украине

Коалиция левых сил во Франции запросила премьер-министра провести дебаты в Нацсобрании (нижней палате парламента) по вопросу стратегии поставок оружия Украине,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:43

2023-02-04T23:43

2023-02-04T23:43

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

себастьян лекорню

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd828ea3df0c7e5bd8bf0c8ea840e503.jpg

ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Коалиция левых сил во Франции запросила премьер-министра провести дебаты в Нацсобрании (нижней палате парламента) по вопросу стратегии поставок оружия Украине, сообщил лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок боевых самолетов и танков Leclerc Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей. "Нам кажется важным напомнить о нашем первоначальном желании не становиться соучастниками конфликта (на Украине). Вот почему мы с моим коллегой Андре Шассеном попросили премьер-министра от имени левых демократов и республиканцев организовать дебаты в Национальном собрании по нашей стратегии поставок оружия", - говорится в статье Русселя, опубликованной в издании Journal du dimanche. Он отметил, что бесконечная военная эскалация "не дает никакой уверенности, кроме смерти и опустошения". Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон на днях также выразил мнение, что вопрос о возможных поставках Киеву боевых самолетов и танков должен быть вынесен на обсуждение в парламенте. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849733823.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато