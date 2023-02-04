https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849689654.html

Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе

Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2023

Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе

Читателей французского издания Le Figaro опасаются, что передача Украине истребителей спровоцирует новый виток напряженности. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T06:02

2023-02-04T06:02

2023-02-04T06:02

украина

россия

франция

эммануэль макрон

себастьян лекорню

нато

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro опасаются, что передача Украине истребителей спровоцирует новый виток напряженности. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок боевых самолетов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трех критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий — эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий — они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей."На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе", - напомнил Ciubo."Этот тип по фамилии Зеленский с каждым днем просит немного больше, чем до этого. Мы уже дали ему неплохую амуницию, причем платили за нее французы! Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить. Господин Макрон отказывает французам, а Зеленскому он не отказывает", - возмутился cocolaray."Проблема в том, что поставить Россию на колени, как обещал наш чудесный министр финансов Бруно, будет отнюдь не легко. Пока европейцы бастуют и протестуют, российские заводы работают на полную мощность", - отметил Marco54."Истребители представляют собой возможность расширения территории конфликта на Россию. Это представляет реальную угрозу прямого столкновения Запада с Россией", - выразил опасения marlon."Фактически НАТО ведет войну с Россией через Украину", - согласился с предыдущим комментатором fauteavoltaire.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато, в мире