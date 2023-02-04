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Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2023
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Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе
Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2023
Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе
Читателей французского издания Le Figaro опасаются, что передача Украине истребителей спровоцирует новый виток напряженности. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T06:02
2023-02-04T06:02
украина
россия
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
нато
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro опасаются, что передача Украине истребителей спровоцирует новый виток напряженности. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок боевых самолетов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трех критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий — эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий — они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей."На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе", - напомнил Ciubo."Этот тип по фамилии Зеленский с каждым днем просит немного больше, чем до этого. Мы уже дали ему неплохую амуницию, причем платили за нее французы! Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить. Господин Макрон отказывает французам, а Зеленскому он не отказывает", - возмутился cocolaray."Проблема в том, что поставить Россию на колени, как обещал наш чудесный министр финансов Бруно, будет отнюдь не легко. Пока европейцы бастуют и протестуют, российские заводы работают на полную мощность", - отметил Marco54."Истребители представляют собой возможность расширения территории конфликта на Россию. Это представляет реальную угрозу прямого столкновения Запада с Россией", - выразил опасения marlon."Фактически НАТО ведет войну с Россией через Украину", - согласился с предыдущим комментатором fauteavoltaire.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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96
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато, в мире
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, НАТО, В мире
06:02 04.02.2023
 
Французы вспомнили о "подвигах" украинских военных в Донбассе

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за готовность передать Украине истребители

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Rafale
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro опасаются, что передача Украине истребителей спровоцирует новый виток напряженности. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность поставок боевых самолетов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трех критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий — эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий — они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей.
"На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе", - напомнил Ciubo.
"Этот тип по фамилии Зеленский с каждым днем просит немного больше, чем до этого. Мы уже дали ему неплохую амуницию, причем платили за нее французы! Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить. Господин Макрон отказывает французам, а Зеленскому он не отказывает", - возмутился cocolaray.
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"Проблема в том, что поставить Россию на колени, как обещал наш чудесный министр финансов Бруно, будет отнюдь не легко. Пока европейцы бастуют и протестуют, российские заводы работают на полную мощность", - отметил Marco54.
"Истребители представляют собой возможность расширения территории конфликта на Россию. Это представляет реальную угрозу прямого столкновения Запада с Россией", - выразил опасения marlon.
"Фактически НАТО ведет войну с Россией через Украину", - согласился с предыдущим комментатором fauteavoltaire.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюНАТОВ мире
 
 
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