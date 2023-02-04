https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

"Мы не доживем": протесты во Франции привели к новому кризису власти

"Мы не доживем": протесты во Франции привели к новому кризису власти - РИА Новости, 04.02.2023

"Мы не доживем": протесты во Франции привели к новому кризису власти

Усиливаются акции против непопулярной пенсионной реформы Эммануэля Макрона: миллионы французов, несогласных с действиями властей, бастуют и выходят на улицы,... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:18

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

марин ле пен

николя саркози

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_233:0:2530:1292_1920x0_80_0_0_8bb70a117472950e51395b18b2bbfa2f.jpg

ПАРИЖ, 4 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Усиливаются акции против непопулярной пенсионной реформы Эммануэля Макрона: миллионы французов, несогласных с действиями властей, бастуют и выходят на улицы, чтобы отстоять свои права. Чего они требуют и почему правительство не хочет идти на уступки — в материале РИА Новости.На пенсию в 64 годаПенсионная реформа — один из ключевых проектов Макрона, с которым он шел на выборы еще в 2017-м, однако разразившаяся в мире пандемия коронавируса спутала ему все карты.Переизбравшись в 2022-м на второй срок, президент решил вернуться к преобразованиям. Он объясняет: дефицит пенсионного фонда к 2030-му может достичь 13,5 миллиарда евро, этого нельзя допустить.Представляя законопроект в парламенте, премьер-министр Элизабет Борн заявила, что действующая система нестабильна: пенсионеров все больше, а число работающих не увеличивается. И это "факт, а не политический аргумент".Правительство Макрона предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030-го (на три месяца в год). А также ускоренное — к 2027-му — увеличение обязательного для полных выплат трудового стажа — с 41 до 43 лет. По мнению чиновников, это даст 17,7 миллиарда евро. Минимальная пенсия достигнет 1200 евро (85% МРОТ). Это не так уж много, если учесть дороговизну аренды жилья, взлет цен на коммуналку, бензин, продукты, медстраховку, транспорт и прочие услуги.А ведь пенсионный возраст уже поднимали: в 2010-м, при Николя Саркози, — с 60 до 62 лет.По данным социологических опросов, более 70% французов против инициативы Макрона. Впервые за многие годы, закрыв глаза на междоусобицы, единым фронтом выступили все восемь крупнейших французских профсоюзов. Девятнадцатого января провели общенациональную акцию протеста. Следующая — еще более масштабная — состоялась в последний день месяца."Мы вам устроим 1968-й"Согласно подсчетам Всеобщей конфедерации труда (CGT), в "черный вторник" на улицы вышли 2,8 миллиона французов. Всего по стране было порядка 250 акций протеста. Крупнейшая — в Париже — собрала около полумиллиона человек.Полиция традиционно называет более скромные цифры: 1,3 миллиона. И все равно это рекорд за последние лет сорок.Люди разного возраста — рабочие, студенты, пенсионеры. В руках — транспаранты с призывами отменить реформу, обеспечить пенсию с 60 лет и отправить в отставку президента и правительство. "Вы нам 64 года, мы вам май 68-го!" — обещает броский плакат на куске картона. В 1968-м социальный кризис во Франции вызвал многомиллионную забастовку, студенческие выступления и массовые беспорядки, что в итоге привело к отставке президента Шарля де Голля и коренным изменениям в обществе."Сначала Саркози и Эрик Верт (в 2010-м — министр труда. — Прим. ред.) подняли до 62 лет, теперь Макрон хочет нас заставить вкалывать до 64. Когда я доберусь до пенсии, придется работать до 70? А если не доживу? Они просто хотят, чтобы мы померли — тогда и платить не нужно, проблема решена. Это несправедливо и совершенно неприемлемо", — возмущается участник акции в традиционном для современных митингов желтом жилете."Я протестовал тогда и опять протестую. Сами видите, только 17% наших сограждан поддерживают проклятую реформу. Считаю, это делает ее незаконной. Пусть выносят вопрос на референдум, дайте нам высказаться", — продолжает он.Пожилая дама с французским флажком в руках сообщает, что уже на пенсии, однако хочет поддержать товарищей по профсоюзу. "Мы все время выступали вместе, это мой долг. Я работала на производстве, там непросто, у многих были проблемы со здоровьем. А теперь молодым придется трудиться еще дольше. И что потом? Моя дочь — медсестра в больнице, у них и так огромная нагрузка. Правительство не имеет права затыкать дыры в бюджете за счет тех, кто нуждается в поддержке", — говорит она."Считаю, надо протестовать до победного конца. Да, мне только сорок, но я уже устаю в школе: проверка тестов, внеклассные часы, родительские собрания, трудные дети… Не представляю, как это выносить в 64 года, это просто невозможно, — признается другая участница акции. — В результате реформы могут перестать учитывать мои декретные месяцы. Все твердят о равных правах женщин, а в итоге мы страдаем больше всех. К тому же получаем меньше — пусть лучше обеспечат равные зарплаты для мужчин и женщин, тогда мы станем больше отчислять в пенсионный фонд, и это покроет дефицит"."Когда утверждают, что у господина Макрона есть карт-бланш, потому что за него проголосовали, — это лицемерие и манипуляция! Его выбрали не за проект, а потому, что против него оба раза была Марин Ле Пен", — заявляет еще один манифестант.Сложные дебатыВ парламенте Макрона тоже ожидают трудности, потому что летом его партия лишилась абсолютного большинства в нижней палате. У президентской коалиции "Вместе" 250 из 577 мандатов — нужно договариваться.Осознавая, что продавливание реформы грозит очередным витком политического кризиса, правительство заранее сократило на год новый пенсионный возраст (планировалось довести его к 2031-му до 65 лет). Это позволило переманить на свою сторону правоцентристскую партию "Республиканцы", которая в целом понимает необходимость преобразований.Против, однако, остальные парламентские силы: от левой "Непокорной Франции" Жан-Люка Меланшона до правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.Столь массовые выступления граждан могут заставить многих республиканцев усомниться в занимаемой позиции, что осложнит реформу.Оппозиция делает все, чтобы заблокировать законопроект: депутаты уже внесли более семи тысяч поправок и намерены добиваться референдума.В свою очередь, правительство применило статью 47.1 Конституции Франции, которая ограничит время рассмотрения законопроекта в обеих палатах.На крайний случай у кабинета министров есть статья 49.3, позволяющая принять закон вообще без голосования. В этом случае оппозиция имеет право поднять вопрос о недоверии правительству.Минувшей осенью статьей 49.3 при обсуждении бюджета воспользовались десять раз — на каждом чтении.Профсоюзы сообщили, что общенациональные забастовки и акции протеста пройдут 7 и 11 февраля.

https://ria.ru/20230109/frantsiya-1841867417.html

https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

https://ria.ru/20230121/protesty-1846224888.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, марин ле пен, николя саркози