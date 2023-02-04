https://ria.ru/20230204/evrosoyuz-1849745668.html

Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве

Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве - РИА Новости, 04.02.2023

Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве

Заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз, заявила официальный... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T15:16

2023-02-04T15:16

2023-02-04T16:43

в мире

украина

мария захарова

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ."Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС", - заключила Захарова.Представитель МИД добавила, что призывы чиновников ЕС к миру лицемерны в ситуации, когда они говорят о готовности продолжать вкладывать деньги в поставки вооружений и продолжение военных действий. "Не менее лицемерны призывы ЕС-овцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий "настолько долго, насколько потребуется". … Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения", - сказала Захарова.Саммит ЕС - Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.

https://ria.ru/20230203/es-1849545810.html

https://ria.ru/20230203/zayavlenie-1849616458.html

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в мире, украина, мария захарова, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато