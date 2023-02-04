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Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве - РИА Новости, 04.02.2023
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Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве
Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве - РИА Новости, 04.02.2023
Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве
Заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз, заявила официальный... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T15:16
2023-02-04T16:43
в мире
украина
мария захарова
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ."Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС", - заключила Захарова.Представитель МИД добавила, что призывы чиновников ЕС к миру лицемерны в ситуации, когда они говорят о готовности продолжать вкладывать деньги в поставки вооружений и продолжение военных действий. "Не менее лицемерны призывы ЕС-овцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий "настолько долго, насколько потребуется". … Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения", - сказала Захарова.Саммит ЕС - Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.
https://ria.ru/20230203/es-1849545810.html
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в мире, украина, мария захарова, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
В мире, Украина, Мария Захарова, Евросоюз, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО
15:16 04.02.2023 (обновлено: 16:43 04.02.2023)
 
Захарова прокомментировала слова чиновников ЕС после саммита в Киеве

Захарова: ЕС ради интересов США продолжает безоглядно поддерживать неонацистов в Киеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заявления чиновников Европейского союза после саммита Украина - ЕС полностью перечеркивают принципы, на которых когда-то строился Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:04
Пушков не ожидает ускоренного процесса вступления Украины в ЕС
"Это полностью перечеркивает те принципы, на которых когда-то строился ЕС", - заключила Захарова.
Представитель МИД добавила, что призывы чиновников ЕС к миру лицемерны в ситуации, когда они говорят о готовности продолжать вкладывать деньги в поставки вооружений и продолжение военных действий. "Не менее лицемерны призывы ЕС-овцев к миру в условиях, когда они заявляют о готовности инвестировать средства в продолжение военных действий "настолько долго, насколько потребуется". … Наращивание финансирования конфликта, новые поставки вооружений и техники, увеличение тренировочных лагерей, расширение программ подготовки ВСУ – все это ведет к увеличению числа жертв конфликта, в том числе среди мирного населения", - сказала Захарова.
Саммит ЕС - Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 18:13Специальная военная операция на Украине
ЕС и Украина намерены преследовать Россию за "преступления агрессии"
 
В миреУкраинаМария ЗахароваЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТО
 
 
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