10:20 04.02.2023 (обновлено: 11:49 04.02.2023)
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека, еще двое госпитализированы
© Фото : ОГУ "Служба спасения Саратовской области"ДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области
© Фото : ОГУ "Служба спасения Саратовской области"
САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин.
"В 9.47 (8.47 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Самара - Пугачев произошло столкновение грузового автомобиля и Lada Largus. В результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели областной службы спасения. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкновение Lada Largus и грузовика Scania произошло на трассе вблизи села Быков Отрог. "По поступившим сведениям, среди участников происшествия несовершеннолетних нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали в ведомстве.