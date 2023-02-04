https://ria.ru/20230204/dtp-1849707038.html

В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека

В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека - РИА Новости, 04.02.2023

В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T10:20

2023-02-04T10:20

2023-02-04T11:49

происшествия

авто

саратовская область

балаковский район

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САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин."В 9.47 (8.47 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Самара - Пугачев произошло столкновение грузового автомобиля и Lada Largus. В результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели областной службы спасения. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем телеграм-канале.Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкновение Lada Largus и грузовика Scania произошло на трассе вблизи села Быков Отрог. "По поступившим сведениям, среди участников происшествия несовершеннолетних нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230124/dtp-1847064554.html

саратовская область

балаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, саратовская область, балаковский район