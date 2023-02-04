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В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека - РИА Новости, 04.02.2023
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В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека - РИА Новости, 04.02.2023
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T10:20
2023-02-04T11:49
происшествия
авто
саратовская область
балаковский район
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САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин."В 9.47 (8.47 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Самара - Пугачев произошло столкновение грузового автомобиля и Lada Largus. В результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели областной службы спасения. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем телеграм-канале.Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкновение Lada Largus и грузовика Scania произошло на трассе вблизи села Быков Отрог. "По поступившим сведениям, среди участников происшествия несовершеннолетних нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали в ведомстве.
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саратовская область
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происшествия, авто, саратовская область, балаковский район
Происшествия, Авто, Саратовская область, Балаковский район
10:20 04.02.2023 (обновлено: 11:49 04.02.2023)
 
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека

В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли четыре человека, еще двое госпитализированы

© Фото : ОГУ "Служба спасения Саратовской области"ДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса Лада Ларгус в Балаковском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : ОГУ "Служба спасения Саратовской области"
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин.
"В 9.47 (8.47 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Балаковском районе на трассе Самара - Пугачев произошло столкновение грузового автомобиля и Lada Largus. В результате ДТП из Lada четыре человека погибли, двое госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели областной службы спасения. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Как сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкновение Lada Largus и грузовика Scania произошло на трассе вблизи села Быков Отрог. "По поступившим сведениям, среди участников происшествия несовершеннолетних нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - сказали в ведомстве.
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