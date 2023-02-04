https://ria.ru/20230204/donetsk-1849766199.html

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 04.02.2023

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда натовского калибра

Украинские войска в 17.35 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:55

2023-02-04T17:55

2023-02-04T17:55

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.35 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230204/spetsoperatsiya-1849756337.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины