https://ria.ru/20230204/donetsk-1849763659.html
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 04.02.2023
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:36
2023-02-04T17:36
2023-02-04T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/peremirie-1849755785.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров