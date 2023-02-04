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ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 04.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849763659.html
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 04.02.2023
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:36
2023-02-04T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/peremirie-1849755785.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
17:36 04.02.2023
 
ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.00 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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