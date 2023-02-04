https://ria.ru/20230204/donetsk-1849762248.html

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра

Украинские войска в общей сложности выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:28

2023-02-04T17:28

2023-02-04T17:28

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в общей сложности выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.20 – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.55 – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска за десять минут подвергли обстрелу еще два населенных пункта. По Минеральному и Ясиноватой было выпущено в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина