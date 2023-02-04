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Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра
Украинские войска в общей сложности выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:28
2023-02-04T17:28
2023-02-04T17:28
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска в общей сложности выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.20 – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.55 – населенный пункт Мемрик – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска за десять минут подвергли обстрелу еще два населенных пункта. По Минеральному и Ясиноватой было выпущено в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 12 снарядов натовского калибра