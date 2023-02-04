https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html

В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия

В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия - РИА Новости, 04.02.2023

В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия

В Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ обрушились перекрытия в многоквартирном доме, сообщило МЧС ДНР в Telegram. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T13:52

2023-02-04T13:52

2023-02-04T14:59

в мире

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. В Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ обрушились перекрытия в многоквартирном доме, сообщило МЧС ДНР в Telegram. Также сообщается о повреждении многоэтажного дома по улице Челюскинцев. В результате прямого попадания снаряда там разрушены перекрытия технического этажа, о пострадавших не сообщается. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города, он граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849727642.html

https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Разрушения в жилых домах в Донецке после обстрела ВСУ Перекрытия обрушились в многоквартирном доме в Донецке после обстрела со стороны украинских войск. Местные жители говорят, что под завалами могут быть три или четыре человека. Украинские войска вновь применили РСЗО против мирного населения в центре Донецка. Есть прямые попадания в дома. Данные о пострадавших уточняются. 2023-02-04T13:52 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк