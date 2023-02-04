https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия - РИА Новости, 04.02.2023
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия
В Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ обрушились перекрытия в многоквартирном доме, сообщило МЧС ДНР в Telegram. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T13:52
2023-02-04T13:52
2023-02-04T14:59
в мире
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. В Киевском районе Донецка после обстрела ВСУ обрушились перекрытия в многоквартирном доме, сообщило МЧС ДНР в Telegram. Также сообщается о повреждении многоэтажного дома по улице Челюскинцев. В результате прямого попадания снаряда там разрушены перекрытия технического этажа, о пострадавших не сообщается. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщило об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу десять ракет из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города, он граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849727642.html
https://ria.ru/20230204/donbass-1849694866.html
донецк
донецкая народная республика
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Разрушения в жилых домах в Донецке после обстрела ВСУ
Перекрытия обрушились в многоквартирном доме в Донецке после обстрела со стороны украинских войск. Местные жители говорят, что под завалами могут быть три или четыре человека. Украинские войска вновь применили РСЗО против мирного населения в центре Донецка. Есть прямые попадания в дома. Данные о пострадавших уточняются.
2023-02-04T13:52
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
13:52 04.02.2023 (обновлено: 14:59 04.02.2023)
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия, МЧС ищет людей