https://ria.ru/20230204/donetsk-1849701763.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку в ДНР, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:32

2023-02-04T09:32

2023-02-04T10:10

происшествия

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку в ДНР, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 08:35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Минеральное, выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 08:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка, выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — уточнили в представительстве. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230203/donetsk-1849554670.html

https://ria.ru/20230203/golmovskiy-1849559224.html

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк