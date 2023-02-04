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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849701763.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку в ДНР, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:32
2023-02-04T10:10
происшествия
ясиноватая
авдеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку в ДНР, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 08:35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Минеральное, выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 08:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка, выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — уточнили в представительстве. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230203/donetsk-1849554670.html
https://ria.ru/20230203/golmovskiy-1849559224.html
ясиноватая
авдеевка
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происшествия, ясиноватая, авдеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Происшествия, Ясиноватая, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
09:32 04.02.2023 (обновлено: 10:10 04.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В Донецке заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Минеральное и Яковлевку в ДНР, сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 08:35 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 08:40 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Минеральное, выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 08:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка, выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — уточнили в представительстве.
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3 февраля, 15:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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