Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/donbass-1849754924.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 04.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Минеральному, сообщило... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:44
2023-02-04T16:44
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909520_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_366b6bc367e51d0daeb6f53a2ff57bcc.jpg
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Минеральному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, по Минеральному украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230204/obstrel-1849741859.html
https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849732323.html
донецк
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbf0255a27231eb7a6364659f93bf7c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
16:44 04.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска выпустили по Донецку и Минеральному 11 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Минеральному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Кроме того, по Минеральному украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 13:36Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку
 
В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала