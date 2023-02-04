https://ria.ru/20230204/donbass-1849754924.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 04.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Минеральному, сообщило... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:44

2023-02-04T16:44

2023-02-04T16:44

в мире

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донецкая народная республика

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нато

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Минеральному, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, по Минеральному украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. Поселок Минеральное находится приблизительно в 10 километрах к северо-востоку от Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230204/obstrel-1849741859.html

https://ria.ru/20230204/gorlovka-1849732323.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк